Piłkarz Realu wściekł się na dziennikarza. "Lepiej, jak sobie pójdę"

Real zapewnił sobie wygraną w podstawowym czasie gry. Zadecydował gol strzelony w drugiej połowie przez Viniciusa Juniora.

Trener Realu: cierpieliśmy Real ze... czytaj dalej » Jak się okazało, był to jedyny celny strzał madryckiej ekipy w trakcie spotkania. Więcej sytuacji, kilka naprawdę groźnych, stworzył sobie Liverpool, który strzałów w sumie oddał w całym meczu aż 24 (Real zaledwie cztery).

Wywiad rozgniewał Kroosa

Do przebiegu spotkania nawiązał w pomeczowej rozmowie z Kroosem reporter stacji ZDF. Od początku wywiadu sugerował, że madrytczycy zwyciężyli szczęśliwie.

- Czy byłeś zaskoczony, że Real miał tak duże problemy? - zapytał w pewnym momencie.

Kroos roześmiał się, ale po chwili było widać, że jest wyraźnie poirytowany.

- Miałeś dziewięćdziesiąt minut na to, żeby wymyślić dwa sensowne pytania, a teraz zadajesz mi dwa takie gów*****. To jakiś obłęd. To nic dziwnego, że jeśli grasz z Liverpoolem, to możesz mieć problemy. Co to za pytanie? Nie graliśmy przecież meczu grupowego, tylko finał Ligi Mistrzów - odparł.

Źródło: Imago Toni Kroos przerwał wywiad

"Przestań"

Dziennikarz nie dawał za wygraną, starał się wytłumaczyć, że nie widzi nic złego w zadanych przez siebie pytaniach. Tyle że nic nie wskórał.

- Przestań. Lepiej, jak sobie pójdę - rzucił Kroos i odszedł kilka metrów dalej.

Na tym wymiana zdań się nie zakończyła. Kroos zapozował do zdjęcia, po czym zwrócił się do reportera raz jeszcze, tuż przed tym, jak zaczął udzielać wywiadu innej stacji.

- Niedobrze, naprawdę niedobrze. Zadajesz trzy negatywne pytania i po tym wszystkim od razu wiadomo, że jesteś niemieckim dziennikarzem - rzucił w jego kierunku.