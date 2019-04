Najpierw wstyd, później wyższy bieg. Real wymęczył wygraną

W środku tygodnia madrytczycy przegrali pierwszy raz od czasu powrotu Zinedine'a Zidane'a na stołek trenera. Nie poradzili sobie na wyjeździe z Valencią.

Wstrząsu i chęci poprawy długo w sobotę nie było widać. Do Madrytu przyjechał zespół środka tabeli i pokazał, że zaangażowanie i agresja mogą wystarczyć na zdemotywowany i pozbawiony szans na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie Real.

Pierwsze gwizdy. Były kolejne

Pierwsze gwizdy na straszącym pustkami Santiago Bernabeu wybrzmiały w szóstej minucie, gdy Gareth Bale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Marko Dmitroviciem. Nawet gdyby Walijczyk trafił do bramki, gola by nie było, bo sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Ale kibice i tak nie oszczędzili Bale'a. Mają mu za złe przeciętny sezon, że nie uniósł na swoich barkach roli lidera po odejściu Cristiano Ronaldo.

Źródło: PAP/EPA Gareth Bale znów nie zachwycił



Eibar grał na wyjeździe, ale jakby u siebie. Bez tremy. Wysoki pressing, agresja po stracie piłki przynosiły efekty - piłkarze Realu mieli problem z konstruowaniem akcji. U madrytczyków nie było widać zaangażowania i motywacji, biło z nich zrezygnowanie, można było odnieść wrażenie, że wyszli na boisko za karę.



No i przyszedł czas na porcję gwizdów po raz drugi. Tego dnia nie ostatni. Gonzalo Escalante wpadł w pole karne i jednym podaniem ośmieszył obrońców Realu. Wyłożył piłkę koledze, a Marc Cardona wiedział, co z nią zrobić. Nie miał skomplikowanego zadania, bo bramkarz Keylor Navas leżał na ziemi. Wystarczyło podbić piłkę i Kostarykanina przerzucić. To była formalność. Gol do szatni.

Źródło: PAP/EPA Marc Cardona dobiera zasłużone gratulacje



Piłkarzy Zidane'a schodzących na przerwę do szatni żegnały niewybredne okrzyki i oczywiście gwizdy.

Inny Real. Benzema ratownik

Na drugą połowę piłkarze Francuza wyszli jakby z większą ochotą do gry. Wymieniali podania, a goście bronili minimalnej zaliczki i czekali na kontry. Real włączył wyższy bieg i efekty przyszły nadspodziewanie szybko.



Jeszcze dziesięć minut po przerwie sędzia anulował gospodarzom gola, bo Karim Benzema był na spalonym, ale parę chwilę później nikt już nie miał wątpliwości, gdy napastnik strzelił głową. Było 1:1 i chmury z Santiago Bernabeu w pewnym stopniu rozgoniono.

W 82. minucie Benzema trafił drugi raz. Znów głową. Za chwilę powinien cieszyć się z hat-tricka, a przy odrobinie większej precyzji nawet z czterech goli. Najpierw z bliska trafił w bramkarza, a za moment przestrzelił, choć miał przed sobą pustą bramkę. No i był jeszcze słupek.

Zmarnowanych szans miał bez liku. W Madrycie i tak odetchnięto z ulgą.

Źródło: PAP/EPA Benzema i jego sposób na Eibar. Dwa gole głową

Mecze 31. kolejki:

Girona - Espanyol 1:2

Real - Eibar 2:1

Rayo Vallecano - Valencia

Barcelona - Atletico Madryt

niedziela

Alaves - Leganes

Getafe - Athletic Bilbao

Real Valladolid - Sevilla

Celta Vigo - Real Sociedad

Levante - Huesca

Real Betis - Villarreal