Real Betis - FC Barcelona: wynik i relacja na żywo

21:59 Statystyki pierwszej połowy:

0 - Barcelona have failed to register a shot on target in a first half of a game for the second time this season in all competitions (also against Bayern Munich in the Champions League). Vigilance. pic.twitter.com/teBKSoySBa — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2023

45 minuta Sędzia zakończył pierwszą połowę, w której nie doczekaliśmy się goli.

45 minuta Lewandowski uprzedzony przez Luiza Felipe w walce o górą piłkę w polu karnym.

44 minuta Gavi ponownie myli się z bliska po dośrodkowaniu Lewandowskiego, i tak był jednak na pozycji spalonej.

40 minuta Gavi nie wykorzystuje szansy w szesnastce Betisu po zgraniu piłki głową przez Lewandowskiego. Hiszpan powinien lepiej zachować się w tej sytuacji.

39 minuta Ostre starcie De Jonga z Fekirem o piłkę, arbiter pozwala jednak na wiele.

37 minuta Rui Silva kapitalnie broni nogą strzał Pedriego! To była najlepsza szansa gości.

33 minuta Raphinha trafił do siatki gospodarzy po dośrodkowaniu Frenkiego De Jonga, lecz był na niewielkim spalonym i gol nie został uznany.

32 minuta Aitor Ruibal wypatrzył w polu karnym Barcy niepilnowanego Sergio Canalesa, zawodnik Betisu mocno strzelał na bramkę, ale został zablokowany przez obrońców.

31 minuta Raphinha nie popisał się przy dośrodkowaniu, zagrywając za linię końcową.

30 minuta Barcelona ma 67 procent posiadania piłki w pierwszych dwóch kwadransach gry. Brakuje jednak czystych pozycji strzeleckich.

28 minuta Betis ruszył z kontrą po przejęciu piłki pod swoją bramką, Araujo przerwał akcję faulem.

24 minuta Faulowany Gavi zwija się z bólu po ataku Fekira. Kibice wygwizdują jednak decyzję o rzucie wolnym dla gości. Chwilę wcześniej to Gavi ostro wszedł wślizgiem w rywala i gwizdek sędziego milczał.

23 minuta Lewandowski nie zorientował się w zamiarach Gaviego i Barca straciła kolejną szansę w ataku.

20 minuta Lewandowski nie opanował podania pod presją dwóch obrońców. Miał pretensje o faul, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia.

18 minuta Pedri przedarł się z piłką w szesnastkę rywali, zabrakło jednak uderzenia. Świetnie odebrał mu futbolówkę Silva.

Pedri leading the attack #BetisBarçapic.twitter.com/VX8qbn7X4M — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2023

17 minuta Nieporozumienie Fekira z Henrique pod polem karnym przyjezdnych. Balde faulował jeszcze Fekira. Po rzucie wolnym dobrze piąstkował ter Stegen.

15 minuta Lewandowski zdołał uderzyć piłkę głową po dośrodkowaniu z narożnika, ale przy okazji staranował Germana Pezzellę.

14 minuta Balde wywalczył kolejny korner dla Barcelony.

13 minuta Rzut rożny dla gości, dośrodkowanie na Araujo, lecz nie zdołał oddać strzału.

12 minuta Borja Iglesias pada w polu karnym Barcelony, nie było jednak mowy o jedenastce.

11 minuta Lewandowski ostro powalczył o górną piłkę z Aitorem Ruibalem, ale sędzia uznał, że Polak przesadził i odgwizdał jego faul.

10 minuta Henrique tym razem był dużo bliżej szczęścia. Strzelał z kilku metrów z ostrego kąta, piłkę zablokował jednak Balde.

8 minuta Luiz Henrique zmarnował szansę Betisu w akcji ofensywnej, faulując w ataku.

7 minuta Barcelona wywalczyła rzut wolny ponad 30 metrów od bramki, lecz nie zdołała stworzyć zagrożenia po stałym fragmencie gry.

6 minuta Pedri miał sporo miejsce na rozpędzenie się z piłką, ale jego podanie w pole karne zostało zablokowane.

5 minuta Pierwsze minuty pod dyktando Barcelony, która rzadko rozstaje się z piłką. Gospodarze czekają przyczajeni na swoją szansę.

2 minuta Raphinha dostał długie podanie i stanął oko w oko z bramkarzem, ale był na niewielkim spalonym, co nie umknęło sędziemu.

2 minuta Pierwszy atak Katalończyków zakończony stratą futbolówki i faulem w ofensywie Alejandro Balde.

1 minuta Piłka w grze, zaczęli gospodarze.

21:00 Betis i Barcelona są już gotowe to rozpoczęcia meczu.

20:46 Piłkarze rozgrzewają się przed rozpoczęciem spotkania. Oczy kibiców zwrócone na Lewandowskiego.

20:44 Pierwszy gwizdek sędziego za niewiele ponad kwadrans. Przypominamy wyjściowe jedenastki obu zespołów:

20:44 Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Kounde - Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Gavi - Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha.

20:44 Betis: Rui Silva - Abner Vinicius, Luiz Felipe, German Pezzella, Aitor Ruibal - William Carvalho, Guido Rodriguez - Nabil Fekir, Sergio Canales, Luiz Henrique - Borja Iglesias.

20:34 Historia ostatnich spotkań między tymi drużynami w Sewilli przemawia wyraźnie za Barcą, która może pochwalić się pięcioma kolejnymi zwycięstwami na Estadio Benito Villamarin.

5 - Barcelona have won their last five away games against Real Betis in LaLiga and could become the first side to win 6+ in a row away from home against the Andalusian team in the competition ever. Run. pic.twitter.com/FuC2ydnM1k — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2023

20:22 Z kolei Lewandowski czeka na ligowego gola jeszcze od października ubiegłego roku, gdy jego trafienie zdecydowało o zwycięstwie z Valencią.

Robert Lewandowski has not scored a goal in La Liga since the end of October but still maintains a 2 goal lead over his nearest competitor in the Pichichi race.



He returns in the match against Real Betis tonight. pic.twitter.com/wvMShxPzPx — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 1, 2023

20:08 Najlepszy strzelec Betisu Borja Iglesias w trwającym sezonie ligowym zdobył już 9 bramek. W styczniowej potyczce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii gole dla klubu z Sewilli strzelali Nabil Fekir oraz Loren Moron. Katalończycy wywalczyli wówczas awans dopiero po konkursie rzutów karnych.

20:01 Gospodarze rozpoczną mecz w następującym zestawieniu:

19:52 Dla Polaka oczywiście nie mogło zabraknąć miejsca w podstawowym składzie przeciwko Betisowi. Oto wyjściowa jedenastka gości na dzisiejsze spotkanie:

19:50 Bez swojego najlepszego strzelca Barca odniosła trzy kolejne wygrane po 1:0 w hiszpańskiej ekstraklasie. Katalończycy stęsknili się jednak za jego skutecznością. Lewandowski w dotychczasowych 15 ligowych występach strzelił 13 goli i zanotował 4 asysty.

19:43 Niedawno pomógł Barcelonie w zdobyciu Superpucharu Hiszpanii, pokonując w półfinale właśnie Betis, a w finale Real Madryt. Lewandowski w obu tych meczach trafiał do siatki rywali.

19:37 Polski napastnik w styczniu mógł wspierać swój zespół tylko w pucharowych rozgrywkach z powodu trzymeczowego zawieszenia w lidze.