Absolutna dominacja. PSG w finale Ligi Mistrzów

PSG i RB Lipsk awansowały do półfinału LM w dramatycznych okolicznościach, rozstrzygając mecze w końcówkach. Mistrz Francji jeszcze w 89. minucie przegrywał z Atalantą Bergamo 0:1, ale zdołał zdobyć dwie bramki. Debiutujący na tym szczeblu niemiecki zespół gola na 2:1 w starciu z Atletico Madryt strzelił w 88. minucie.

Na podobne emocje liczyli fani futbolu podczas wtorkowej konfrontacji w Lizbonie. Tym razem PSG nie dało jednak szans przeciwnikom, szybko rozstrzygając losy awansu.

Źródło: Getty Images Di Maria i Neymar rozmontowali RB Lipsk

Powrót gwiazd

Uczeń sprawdzi mistrza. Pojedynek niemieckich trenerów w Lidze Mistrzów W półfinałach... czytaj dalej » W porównaniu z poprzednim spotkaniem z Atalantą w składzie paryżan doszło do ważnych zmian w wyjściowym składzie. Trener Thomas Tuchel od pierwszej minuty postawił na jedną ze swoich największych gwiazd - Kyliana Mbappe, który w ostatnim czasie leczył kontuzję stawu skokowego. W ataku pojawił się też Angel Di Maria, w ćwierćfinale pauzujący za kartki, a zabrakło kontuzjowanego bramkarza Keylora Navasa (jego miejsce zajął Sergio Rico).

Piłkarze PSG od początku konfrontacji przejęli inicjatywę. W szóstej minucie mieli świetną okazję, by objąć prowadzenie. Mbappe doskonale podał do wbiegającego w pole karne Neymara, ale Brazylijczyk będąc sam na sam z bramkarzem trafił w słupek.

Kolejne ciosy PSG

Drużyna z Lipska dała się zepchnąć do defensywy i to już wkrótce się zemściło. W 13. minucie rzut wolny wykonywał Di Maria, Marquinhos uciekł obrońcom i strzałem głową wpakował piłkę do siatki. Po chwili bliski podwyższenia prowadzenia był Mbappe, którego w ostatniej chwili powstrzymał Peter Gulacsi.

Źródło: Getty Images Di Maria zdobył drugą bramkę dla PSG

Gracze RB Lipsk mieli spore problemy z wysokim pressingiem rywali. Udało im się zagrozić bramce PSG dopiero w 25. minucie, kiedy niewiele pomylił się Yussuf Poulsen. To jednak było wszystko, na co mógł sobie pozwolić niemiecki zespół. PSG dominowało i starało się o drugiego gola. Najpierw Neymar z rzutu wolnego trafił w słupek.

Paryżanie dopięli swego w 42. minucie. Przejęli piłkę po złym wyprowadzeniu Gulacsiego, wymienili dwa podania, Neymar asystował piętą, a całość wykończył Di Maria. Prowadzenie 2:0 do przerwy było jak najbardziej zasłużone.

W szatni Bayernu był zaskakujący spokój. "Spodziewałem się, że chłopaki będą świętować" Po wygranej 8:2 z... czytaj dalej » Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, a kiedy w 56. minucie drogę do bramki rywali znalazł Juan Bernat, stało się jasne, że PSG już tego meczu nie przegra. Mistrzowie Francji mogli wygrać jeszcze wyżej, ale do końca meczu zabrakło im już skuteczności.

Milionerzy o krok od celu

Paryżanie po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów. Swoją siłę zaczęli budować w 2011 roku, kiedy zostali przejęci przez Katarczyków, którzy poczynili olbrzymie inwestycje. W 2017 roku kupili z Barcelony za rekordową kwotę 222 mln euro Brazylijczyka Neymara. Rok później za 180 mln pozyskali Mbappe. Po latach dominacji w krajowych rozgrywkach wciąż jednak brakuje im wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej. Teraz są już o krok od wygrania upragnionej Ligi Mistrzów. W niedzielę o końcowy triumf zagrają ze zwycięzcą środowej konfrontacji Bayernu Monachium z Olympique Lyon.

PSG - RB Lipsk 3:0 (2:0)

Bramki: Marquinhos (13'), Di Maria (42'), Juan Bernat (56').

Drugi półfinał LM:

środa, 19 sierpnia

Olympique Lyon - Bayern Monachium



finał - niedziela, 23 sierpnia