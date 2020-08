"Za szybkie tempo", "PSG pokazało Lipskowi granice". Media piszą o nokaucie

O ile Czerwone Byki znakomicie rozegrały starcie ćwierćfinałowe z Atletico, o tyle w półfinale przeciwko drużynie prowadzonej przez trenera Thomasa Tuchela widać było różnicę klas. Już do przerwy było 0:2 po golach Marquinhosa i Angela Di Marii.



Pierwsze fragmenty drugiej połowy należały do zespołu z Niemiec, który długo utrzymywał się przy piłce i coraz bardziej zbliżał się do bramki PSG. Kiedy wydawało się, że zawodnicy Juliana Nagelsmanna złapali właściwy rytm, otrzymali kolejny cios - w 56. minucie na 3:0 podwyższył Juan Bernat. Bramka ta ostatecznie odebrała jakiekolwiek nadzieje zespołowi z Lipska. Absolutna dominacja. PSG w finale Ligi Mistrzów Zespół Paris... czytaj dalej »

"Paryż lepszy pod każdym względem"

"Za szybkie tempo, za duża klasa" - skomentowano w depeszy niemieckiej agencji dpa.

"Lipsk-KO! - tytuł "Bilda" najdobitniej obrazuje to, jak wyglądał mecz. "Tuchel zrobił to bez problemu, siedząc większość spotkania na stołku z powodu złamanej lewej kości śródstopia" - dodają dziennikarze, przypominając uraz niemieckiego szkoleniowca PSG.

"To była demonstracja siły" - zaznacza "Die Welt". Gazeta nawiązała też do pojedynku trenerów - mistrza i ucznia. "Gwiazdy zespołu Tuchela zakończyły marzenia Nagelsmanna" - podkreśliły.

Gazety podkreślają rolę doświadczenia i obycia na europejskich salonach PSG. RB Lipsk startował w Lidze Mistrzów dopiero po raz drugi, w sezonie 2017/18 odpadł w fazie grupowej.

"PSG pokazało Lipskowi granice. Zespół Nagelsmanna został wyraźnie pokonany przez drużynę z Paryża, która była lepsza pod każdym względem" - czytamy w relacji "Kickera".

Źródło: gettyimages.com Piłkarze RB Lipsk nie byli w stanie wejść na wyższy poziom

Mógł być niemiecki finał, będzie francuski?

Tygodnik zaznacza jednocześnie, że pierwszy od 2013 roku "niemiecki finał nie będzie możliwy".

Szansa jest za to na francuski. Aby tak się stało piłkarze Olympique Lyon musieliby po wyeliminowaniu Juventusu i Manchesteru City sprawić kolejną sensację, czyli pokonać Bayern Monachium. Starcie to w środę w Lizbonie. Relacja w eurosport.pl.

Wynik półfinału i program LM (wszystkie mecze w Lizbonie):



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

środa, 19 sierpnia

Bayern Monachium - Olympique Lyon (godz. 21.00)



finał - niedziela, 23 sierpnia (21.00)