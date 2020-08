110 meczów i w końcu finał Ligi Mistrzów. PSG wyrównało rekord Realu

Wprawdzie do półfinału paryżanie dostali się rzutem na taśmę - bramki na 1:1 i 2:1 z Atalantą w ćwierćfinale strzelali już po upływie 90. minuty - ale we wtorek w półfinałowym starciu przeciwko RB Lipsk triumf zapewnili sobie już praktycznie w 56. minucie. Wtedy na 3:0 wynik podwyższył Juan Bernat. Wcześniej do siatki niemieckiej drużyny trafiali Marquinhos (w 13. minucie) oraz Angel Di Maria (w 42.).

Rekordowi

Argentyńczyk miał największy udział w wygranej, bo oprócz zdobytej bramki, popisał się także dwiema asystami. Jak wyliczyła Opta, od kiedy Di Maria zadebiutował w Champions League w sezonie 2007/08, zgromadził już 27 kluczowych podań. W tym okresie więcej asyst mieli tylko jego rodak Leo Messi i Cristiano Ronaldo - po 32.



27 - Since his #ChampionsLeague debut in 2007-08, only Lionel Messi and Cristiano Ronaldo (32 each) have provided more assists in the competition than Ángel Di María. Company. #RBLPSGpic.twitter.com/jku4B1FjpE — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020





Osiągnięć i historycznych liczb było znacznie więcej. Zdobywając pierwszą bramkę, drużyna Thomasa Tuchela wyrównała rekord Realu Madryt pod kątem liczby meczów z rzędu w rozgrywkach europejskich z golem. To już 34. takie spotkanie mistrzów Francji, a w finale będą mogli pobić osiągnięcie Królewskich z lat 2011-2014.



34 - No side has ever scored in more consecutive matches in major UEFA competition than @PSG_English's current run of 34, level with Real Madrid between 2011-2014 in the Champions League. Banker. #RBLPSGpic.twitter.com/xmzatxF9Pa — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020

Na grę w finale PSG czekało długo. Dokładnie aż 110 spotkań w europejskich pucharach musieli rozegrać, by spełniło się ich marzenie. Najdłużej czekającą drużyną, której udało się to osiągnąć był poprzednio Arsenal. Londyńczycy rozegrali 90 meczów od 1971 roku, by w 2006 w końcu zagrać w finale (przegrali go z Barceloną 1:2).



110 - @PSG_English have reached their first ever European Cup/Champions League final; this was their 110th game in the competition - the most played by a side before reaching their first final, overtaking Arsenal's record of 90 between 1971-2006. Finally. #RBLPSGpic.twitter.com/vREUq2qYrX — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020



Paryżanie są piątą francuską drużyną, która zagra o triumf w LM. Reprezentanta Ligue 1 nie było w finale Champions League od sezonu 2003/04. Wówczas o trofeum walczyło AS Monaco, ale przegrało z FC Porto 0:3.

Finałowego rywala mistrz Francji pozna w środę. Tego dnia Bayern Monachium, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, zmierzy się z Olympique Lyon. Finał zaplanowano na niedzielę.

PÓŁFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

wtorek:



Paris Saint-Germain - RB Lipsk 3:0 (2:0)

Marquinhos (13), Angel Di Maria (42), Juan Bernat (56).

środa:

Olympique Lyon - Bayern Monachium



finał - niedziela, 23 sierpnia