RB Lipsk odgraża się Bayernowi w sprawie gwiazdy. "Nie będzie powtórki z Lewandowskiego"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Dyrektor sportowy i zarazem szkoleniowiec RB Lipsk Ralf Rangnick zdaje sobie sprawę, że Bayern w ostatnich latach pozyskiwał utalentowanych piłkarzy i gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego na zasadzie wolnego transferu. On i pozostałe osoby z saksońskiego klubu są przekonani, że Werner nie przeniesie się do Monachium, a jeśli już, to tylko za grube pieniądze.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski trafił do Bayernu z Borussii Dortmund

Kontrakt Wernera z RB Lipsk wygasa w czerwcu 2020 roku. Nie brakowało głosów, że Bayern poczeka, by pozyskać piłkarza za darmo. Później pojawiły się informacje, że latem 2019 r. Bawarczycy spróbują wypożyczyć zawodnika z opcją obowiązkowego wykupu, a nawet zdecydują się na wymianę.

- Nie będzie powtórki z Leona Goretzki czy Roberta Lewandowskiego. Nie ma takiej możliwości. Timo i jego doradca również to wiedzą – powiedział Rangnick po ostatnim wygranym meczu ligowym z FC Nuernberg (0:1).

- Mamy porozumienie z jego agentem. My nie zmieniamy zdania. Nie będzie żadnej wymiany z innym klubem – to z kolei słowa dyrektora zarządzającego RB Lipsk Olivera Mintzlaffa.

Muszą zapłacić więcej

Dużo wskazuje na to, że Werner nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z RB Lipsk i latem zostanie sprzedany. Jednak kwota, którą będą musieli zapłacić monachijczycy ma być wyższa od tej, którą miałby uiścić klub spoza Niemiec – tak twierdzi dziennik "Bild".

- Ten zawodnik nie będzie tani – stwierdził kategorycznie austriacki miliarder i współzałożyciel firmy Red Bull Dietrich Mateschitz.

Nieoficjalnie mówi się, że Lipsk chce za Wernera 45-50 milionów euro. Oprócz Bayernu napastnikiem interesuje się m.in. Liverpool.

O sytuację dotyczącą zamieszania wokół Wernera zapytany został prezes rady nadzorczej klubu z Allianz Arena, Karl-Heinz Rummenigge.

- Dałbym Rasenball radę, by nie podchodzili do spraw dotyczących ich piłkarzy tak ofensywnie. Bo czasami się mylisz – skwitował na łamach dziennika "Bild".

- Mam dużo doświadczenia w tym biznesie. I wiem, że kiedy ktoś podchodzi do kwestii transferów równie uparcie i napastliwie, co Rasenball, to nigdy nie działa na twoją korzyść. A przecież to powinno być w ich interesie – podkreślił.

- Umowa z Wernerem? Nic nie potwierdzam. Nie będę rozmawiał o plotkach – uciął Rummenigge.

W obecnym sezonie 22-letni snajper rozegrał 25 spotkań, w których strzelił 13 goli.