Niedosyt City. Lipsk postawił się faworytowi

Chociaż i bez nich mistrzowie Anglii byli zdecydowanym faworytem, to jednak niemiecki zespół już pokazał, że jest w stanie pokonać faworyta. Drużyna Pepa Guardioli grała już z RB Lipsk w fazie grupowej sezonu 2021/22. W Anglii wprawdzie dość gładko zwyciężyła 6:3, jednak w rewanżu poniosła już porażkę 1:2.

- Ich jakość jest znana już od wielu lat. Stawiają na młodych zawodników, fizyczność, jasno ustalone schematy... Mam dla nich duży szacunek - komplementował rywala hiszpański trener City.

Wyczekali i doczekali się

Opiekun drużyny z Lipska Marco Rose nie pozostawał dłużny. - To jedna z najlepszych drużyn na świecie. Jesteśmy dobrze przygotowani, ufam drużynie. Mając kibiców po naszej stronie mamy nadzieję rozegrać dobry mecz. Ważne jest posiadanie piłki, a nie tylko bieganie za piłką - podkreślił.

Początkowo gospodarzom udawała się ta sztuka, ale z każdą kolejną minutą to przyjezdni nie zamierzali dzielić się piłką. Nie przekładało się to jednak na sytuacje pod bramką strzeżoną przez Janisa Blaswicha. Aż do 27. minuty. Już pierwsza okazja City została zamieniona na gola. Zaczęło się od straty Xavera Schlagera. Piłkę odebrał Jack Grealish, podał do Ilkaya Guendogana, a ten wyłożył ją Riyadowi Mahrezowi, który nie miał problemu z pokonaniem bramkarza.

Źródło: Getty Images Tak Mahrez trafił na 1:0

Drużyna Guardioli chciała pójść za ciosem. W 30. minucie strzelec gola doskonale wypatrzył Rodriego, ale piłka po strzale głową Hiszpana nieznacznie minęła bramkę. A Lipsk? Pierwszego strzału na bramkę Edersona kibice Czerwonych Byków doczekali się dopiero tuż przed przerwą. Próbował Timo Werner.

Odżyli po przerwie

Na drugą połowę trener niemieckiej drużyny postanowił wpuścić na murawę Benjamina Henrichsa (za Lukasa Klostermanna). I słusznie postąpił, bo to właśnie ofensywnie grający prawy obrońca dał sygnał do ataków. W ciągu kilku minut miał dwie niezłe okazje na wyrównujące trafienie. Zwłaszcza ta druga, w 54. minucie, powinna zakończyć się golem, a przynajmniej strzałem w światło bramki. Zabrakło niewiele.

Źródło: Getty Images Henrichs ożywił grę Lipska

Gospodarze zaczęli czuć się coraz pewniej. Nic sobie nie robili z tego, kto jest po drugiej stronie boiska. Kolejnych dogodnych szans na upragnionego gola nie brakowało, a mieli je kolejno Emil Forsberg, Andre Silva i Dominik Szoboszlai. Za każdym razem górą był Ederson. Brazylijski bramkarz skapitulował za to w 70. minucie. Do dośrodkowania z rzutu rożnego Marcela Halstenberga najwyżej wyskoczył Josko Gvardiol i umieścił piłkę w siatce. Ederson mógł tym razem zrobić więcej. 1:1!

Źródło: Getty Images Gvardiol! I 1:1

Utrata bramki podziałała na ekipę z Manchesteru jak płachta na byka. Kilka minut później City mogło odzyskać prowadzenie. Po strzale Guendogana na dalszy słupek fenomenalną interwencją popisał się Blaswich.

W drugiej połowie coraz bardziej zaczął starać się niewidoczny wcześniej Erling Haaland. Jemu szczególnie zależało na golu, w końcu jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy Borussii Dortmund, chciał się więc przypomnieć niemieckim kibicom. Nie udało się, z Lipska wraca bez gola, a City z remisem 1:1.

Rewanż w Anglii zaplanowano na 14 marca.

Wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2 (0:1)



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City 1:1 (0:1)

Inter Mediolan - FC Porto 1:0 (0:0)



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:0)



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca