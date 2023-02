Bez zmiany przez cały mecz. Guardiola tłumaczy rzadką decyzję

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ RB LIPSK - MANCHESTER CITY W EUROSPORT.PL

Niedosyt City. Lipsk postawił się faworytowi Dwie różne połowy... czytaj dalej » Mistrzowie Anglii uchodzili za faworyta środowego meczu w Lipsku, ale z tej roli wywiązywali się tylko do przerwy. Mieli zdecydowaną przewagę, a bramkę w 27. minucie zdobył Riyad Mahrez. Po przerwie inicjatywę przejęli gospodarze, z minuty na minutę coraz śmielej atakowali. W końcu, w 70. minucie, wyrównał Josko Gvardiol.

Goście w drugiej połowie oddali tylko jeden celny strzał. Mimo zupełnie odmiennego przebiegu gry Guardiola nie zdecydował się na zmiany. Żaden z rezerwowych nie dostał szansy.

Pep Guardiola o meczu RB Lipsk - Manchester City

Hiszpański trener przyznał, że obawiał się zwłaszcza kontrataków ze strony RB Lipsk. - Mam możliwość dokonania pięciu zmian, ale to nie znaczy, że muszę je robić. Byłem zadowolony z tego, co widziałem. Przeanalizowałem z moim sztabem zespół z Lipska i wiedziałem, że potrzebujemy takiego rodzaju kontroli na boisku, ponieważ rywale grają sześcioma zawodnikami z przodu - tłumaczył Guardiola podczas konferencji prasowej.

- Może w rewanżu postanowię być szalony i zagram dziewięcioma napastnikami - dodał.

- Moje oczekiwania nie były wygórowane. Miałem przeczucie, że rywalizacja rozstrzygnie się w rewanżu. To 180 minut gry i nie chciałem przegrać tutaj 0:4 czy 3:4. W ciągu 10 dni rozegraliśmy cztery mecze. Patrzę na to wszystko z tej perspektywy i jestem zachwycony tym, co pokazaliśmy. To w końcu Liga Mistrzów, niezwykle wymagające rozgrywki - podsumował.

Rewanż w Manchesterze odbędzie się 14 marca.

Źródło: PAP/EPA Pep Guardiola

Program i wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów:



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City 1:1 (0:1)

Inter Mediolan - FC Porto 1:0 (0:0)



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2 (0:1)



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:0)



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca



Program kolejnych rund:



Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)



Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł