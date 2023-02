Manchester City poważnie osłabiony w Lidze Mistrzów

"Uciszyli Anfield", "poważny kandydat do wygrania Ligi Mistrzów". Hiszpanie zachwyceni Realem Real Madryt jest... czytaj dalej » - Niestety, czasem takie rzeczy się zdarzają. De Bruyne nie czuł się dobrze już od meczu z Nottingham Forest (w sobotę w lidze angielskiej - red.). Wczoraj Laporte też źle się poczuł. Cóż, zagra ktoś inny - powiedział we wtorek hiszpański szkoleniowiec.



Nie ma pewności, że obaj piłkarze powrócą do gry przed następną kolejką Premier League. The Citizens zagrają w sobotę na wyjeździe z AFC Bournemouth.

Pep Guardiola o RB Lipsk

Guardiola nie lekceważy środowego przeciwnika. Jego drużyna grała już z RB Lipsk w fazie grupowej sezonu 2021/22 i choć w Anglii dość gładko zwyciężyła 6:3, w rewanżu poniosła porażkę 1:2.



- Ich jakość jest znana już od wielu lat. Stawiają na młodych zawodników, fizyczność, jasno ustalone schematy. Mam dla nich duży szacunek - przyznał.



Środowe spotkanie 1/8 finału LM w Lipsku rozpocznie się o godzinie 21. Rewanż w Anglii zaplanowano na 14 marca.

Źródło: Getty Images Kevin De Bruyne

Program i wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21):



wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5 (2:2)

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2 (0:1)



środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City

Inter Mediolan - FC Porto



wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:0)



środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)



Rewanże: 7-8 i 14-15 marca



Program kolejnych rund:



Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)



Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł