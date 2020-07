16-latek rażony piorunem wrócił do zdrowia. Podpisał zawodowy kontrakt

View this post on Instagram

Момент удара молнии ⠀ На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. ⠀ @tvaist ⠀ #знамятруда #ореховозуево