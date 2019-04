Blamaż Realu. Przegrał z ostatnim zespołem

Trener Rayo Paco Jemez mówił przed meczem, że zwycięstwo z Realem świadczyłoby o tym, że drużyna może się utrzymać w Primera Division. Porażka jego zdaniem oznaczałaby, że to niemożliwe.

Szkoleniowiec mówił kategorycznie, ale w rzeczywistości nawet przegrana z Królewskimi nie oznaczałaby automatycznego spadku. Iluzoryczne szanse Rayo wciąż by jednak posiadało.

Ambicja nagrodzona

Tak czy inaczej sytuacja ostatniej ekipy w tabeli jest nie do pozazdroszczenia. Ale piłkarze Rayo wzięli się ambitnie w garść. W pierwszej połowie spotkania z Realem byli zwyczajnie lepsi i zasłużenie prowadzili. Mieli kilka okazji do strzelenia gola. Bramkarz Thibaut Courtois obronił dwa groźne strzały Josego Angela Pozo. Belg nie miał jednak nic do powiedzenia przy rzucie karnym, który w 23. minucie wykonał Adri Embarba.

Arbiter podyktował jedenastkę po użyciu technologii VAR. I zrobił to z dość sporym opóźnieniem. Od momentu zdarzenia w polu karnym Realu do sprawdzenia sytuacji Gareth Bale zdążył jeszcze zmarnować idealną okazję do strzelenia gola. Sędzia, wskazując na jedenasty metr, uznał, że Jesus Vallejo nieprzepisowo pociągał za koszulkę Javiego Guerrę. Co ciekawe, był to siódmy rzut karny w rozgrywkach przeciwko Realowi. Ostatni raz madrytczycy mieli taką serię w sezonie 2005/2006.

Źródło: Getty Images Zwycięski gol dla Rayo

Real bez litości

Gospodarze zaimponowali podwójnie, bo grali bez swojego najlepszego strzelca Raula De Tomasa. 24-latek jest wypożyczony z ekipy Królewskich i zagrać mógłby tylko w przypadku wyłożenia dodatkowej opłaty. Władze Rayo, widząc, że rywale nie grają już o nic w tym sezonie, wysłali prośbę do Realu, by ten zezwolił na grę De Tomasa. Zgody jednak nie było i napastnik nie znalazł się w meczowej kadrze.

Rayo nie trzymało się swojego pola karnego w drugiej połowie i nie broniło kurczowo jednobramkowego prowadzenia. Podopieczni Jemeza starali się grać tak, jakby utrzymywał się bezbramkowy remis. Im bliżej było końca, tym Real mocniej naciskał. Gracze Rayo grali niezwykle inteligentnie. Po przerwaniu akcji przed swoim polem karnym nie wybijali piłki po autach czy na uwolnienie, tylko rozsądnymi podaniami i pokazywaniem się na pozycje wychodzili spod pressingu.

Alvaro Medran (Rayo) walczy o piłkę z Marcosem Llorente

Szansa wciąż się tli

W 86. minucie gospodarze mogli nawet podwyższyć prowadzenie. Guerra minął już Courtois, ale jego strzał z ostrego kąta zatrzymał obrońca.

Sędzia dołożył aż sześć minut, bo był po rozcięciu głowy trochę czasu zajęło opatrywanie pomocnika gości Toniego Kroosa. Rayo jednak wytrwało i zostało za świetny mecz w swoim wykonaniu nagrodzone trzema punktami.

Szansa na przetrwanie w ekstraklasie jest duża, szczególnie że przed zespołem jeszcze mecze z nie najmocniejszymi Levante, Realem Valladolid i Celtą Vigo. Rayo jest drugie od końca, ma 31 punktów i traci sześć do bezpiecznej strefy.

Wyniki 35. kolejki:

Barcelona - Levante 1:0

Athletic Bilbao - Alaves 1:1

Atletico Madryt - Real Valladolid 1:0

Leganes - Celta Vigo 0:0

Valencia - Eibar 0:1

Girona - Sevilla 1:0

Real Sociedad - Getafe 2:1

Villareal - Huesca 1:1

Rayo Vallecano - Real Madryt 1:0

poniedziałek

Betis Sewilla - Espanyol Barcelona