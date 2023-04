Lewandowski huknął, ale Barcelona i tak sensacyjnie przegrała

Wobec wtorkowej porażki Realu Madryt w Gironie, na Barcelonie nie ciążyła dzień później żadna presja. Jej przewaga nie mogła spaść poniżej jedenastu punktów, dlatego w madryckiej dzielnicy Vallecas główne pytanie brzmiało - czy Lewandowski w końcu się przełamanie. Po serii słabych występów jego licznik minut bez gola wskazywał 384 minuty. Po raz ostatnich z bramki cieszył się 1 kwietnia (z Elche) i media coraz częściej mu to wypominają.

Nieuznany gol Lewandowskiego

"Taty" śladami Lewandowskiego. Tylko dziesięciu takich piłkarzy w historii Strzelić cztery... czytaj dalej » Ten, kto od pierwszych minut spodziewał się zdecydowanych ataków Barcelony, mógł czuć się zaskoczony. Ataki owszem były, ale niemrawe i zupełnie niegroźne.

Konkretniejsi byli gospodarze. Pierwszą okazję zmarnował dla nich Sergio Camello, ale 22-letni napastnik za chwilę się poprawił, dogrywając w pole karne do Alvaro Garcii, który płaskim strzałem nie dał szans bramkarzowi Barcy. Była 19. minuta, a Duma Katolonii znalazła się w tarapatach.

Kilka akcji później swojej szansy doczekał się wreszcie Lewandowski. Polak dostał dobre, płaskie podanie od Raphinhy, poprawił sobie piłkę dwa razy i próbował pokonać Stole Dimitrievskiego podcinką lewą nogą. Macedończyk miał w tej sytuacji mnóstwo szczęścia, bo odbił piłkę twarzą.

Kolejne minuty upływały pod znakiem frustracji i kolejnych żółtych kartek gości. I w końcu przyszła 42. minuta. Gavi dojrzał Lewandowskiego, ten dobrze się obrócił i skierował piłkę do siatki. Ulga, wreszcie wpadło. Tyle że ta radość była krótka, bo okazało się, że kapitan reprezentacji Polski był na minimalnym spalonym. Do przerwy było 1:0 dla Rayo.

Wreszcie przełamanie

Po zmianie stron gospodarze trafili po raz drugi. I drugi po prostej stracie gracza Barcelony. Tym razem to Frenkie de Jong nabił piłką Frana Garcię, który popędził sam na sam z Marckiem-Andre Ter Stegenem i pewnie wykorzystał swoją szansę. Katalończycy wyglądali na bezradnych i nie potrafili obudzić się z tego letargu przez kilkanaście następnych minut.

W końcu, w 70. minucie, po raz kolejny spróbował Lewandowski, którego strzał przeleciał tuż nad poprzeczką. Niestety, nawet gdyby trafił, ponownie był na spalonym.

Wydawało się, że w tym meczu nie może się już nic wydarzyć. Ale się wydarzyło. Po składnej akcji na strzał z dystansu zdecydował się Frank Kessie, a do odbitej piłki dopadł Lewandowski. Polak huknął z woleja z całej siły lewą nogą. I tym razem wątpliwości już nie było. Tego gola nikt nie mógł mu odebrać. Miał przełamanie, a Barcelona kilka minut na uratowanie wyniku.



Ostatecznie Barcelona do siatki już nie trafiła. Przewaga Dumy Katalonii nad Realem to wciąż 11 punktów. Do zakończenia rozgrywek pozostało siedem kolejek. Lewandowski z 18 golami wciąż prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Rayo Vallecano - Barcelona 2:1

Bramki: Garcia (19'), Garcia (53'), Lewandowski (83')