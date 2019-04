Gwizdy i odgłosy naśladujące małpę. Mecz Juventusu przerwany

Była 85. minuta, kiedy reprezentant Włoch wykończył akcję całego zespołu i ustalił wynik wtorkowego pojedynku. Kean, celebrując trafienie, podbiegł do trybuny zajmowanej przez fanów gospodarzy. Piłkarz zatrzymał się, rozłożył dłonie i przez chwilę patrzył przed siebie. W ten sposób - jak później wyjaśnił - zareagował na rasizm.

Strzelił, potem dobił. Piątek bezlitosny dla kolejnego bramkarza Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Od początku spotkania Kean był wygwizdywany, w tłumie słychać było również odgłosy naśladujące małpę. A zachowanie Włocha iworyjskiego pochodzenia po bramce jeszcze bardziej rozwścieczyło miejscowych kibiców.



Mecz zaraz po wznowieniu gry został przerwany. Wściekły pomocnik Juve Blaise Matuidi interweniował u sędziego, grożąc, że opuści boisko. On również w zeszłym roku był lżony na tym stadionie. Później został przeproszony przez klub z Sardynii.





"Najlepszy sposób na reagowanie na rasizm"

Zamieszanie trwało przez około trzy minuty. Kapitan Cagliari Luca Ceppitelli w tym czasie apelował do swoich kibiców o zachowanie spokoju.

- Nie powinien świętować w taki sposób. Jest młodym człowiekiem i musi się jeszcze wiele nauczyć, ale pewne głosy z trybun również nie powinny być słyszalne - skomentował po wszystkim Massimiliano Allegri, trener mistrzów Włoch.



- Zdobycie bramki powinno się świętować z kolegami z drużyny. Wina jest po obu stronach. Kean mógł zachować się inaczej, a fani gospodarzy nie powinni zareagować w ten sposób - przyznał turyński obrońca Leonardo Bonucci.



Kean opublikował po meczu zdjęcie, na którym stoi przed trybuną. "Najlepszy sposób na reagowanie na rasizm" - oświadczył 19-latek w mediach społecznościowych.





Wyświetl ten post na Instagramie. The best way to respond to racism #notoracism Post udostępniony przez K M B 9 (@moise_kean) Kwi 2, 2019 o 3:19 PDT

Szef UEFA zareagował

To kolejny skandal na tle rasistowskim na piłkarskim stadionie. Ostatnio w Czarnogórze w trakcie eliminacyjnego meczu do Euro 2020 obrażani byli reprezentanci Anglii Danny Rose i Raheem Sterling.



Głos w tej sprawie zabrał prezydent UEFA Aleksander Ceferin. Zaapelował o przerywanie spotkań w przypadku występowania przejawów rasizmu.



- Porozmawiamy z sędziami i poprosimy, żeby byli pewni siebie, żeby nie bali się reagować. Rasizm to ogromny problem. Nie tylko na Bałkanach, ale i w Europie wschodniej. Włochy zmagają się też z seksizmem i homofobią. W Anglii również zdarzają się przypadki rasizmu - wyznał Ceferin.

Źródło: Getty Images Moise Kean był prowokowany przez kibiców Cagliari

