Piłkarz nie wytrzymał rasistowskich okrzyków. Sędzia wyrzucił go z boiska

"Wstydźcie się wszyscy ci, którzy wydawali odgłosy małp". Balotelli ma żal do kibiców Mario Balotelli... czytaj dalej » Była 74. minuta meczu 14. kolejki ligi ukraińskiej. Występujący w Szachtarze od 2013 roku Taison walczył o piłkę w bocznym sektorze boiska z jednym z rywali. Przegrał ten pojedynek, a kiedy kolejny raz tego dnia usłyszał z trybun odgłosy imitujące małpy, puściły mu nerwy.

Bezlitosny sędzia

Wściekły Brazylijczyk pokazał w stronę kibiców środkowy palec i z całą siłą wykopał piłkę. Sędzia Mykoła Bałakin przerwał na kilka minut spotkanie, a telewizyjne kamery zarejestrowały, jak Taison oraz jego rodak Dentinho schodzili do linii bocznej ze łzami w oczach. Piłkarzy Szachtara wspierali i próbowali pocieszać koledzy z drużyny, ale i rywale, wśród których znalazł się reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Na apel, by kibice zaprzestali haniebnego zachowania, zdecydował się również stadionowy spiker oraz piłkarze Dynama.

Kiedy chwilę później arbiter był gotowy by wznowić grę, wydarzyło się coś, co trudno zrozumieć - ukarał Taisona czerwoną kartką za niesportowe zachowanie.



Solidarity with Taison and Dentinho

Receiving racial abuse, being visibly upset and then Taison being sent off.



Once again UEFA will do f*ck all about it. #SayNoToRacismpic.twitter.com/FToicyMiPK — Kyle (@11Kyle) November 11, 2019





Rasistowski atak na kolegę Milika. Mecz przerwano na kilka minut Trudno uwierzyć,... czytaj dalej » Mecz, który określany był hitem rundy jesiennej na Ukrainie, skończył się skromnym zwycięstwem Szachtara 1:0.

"Niedopuszczalne w cywilizowanych krajach"

- Moi gracze po raz kolejny pokazali charakter. Przez cały czas to robili. Dlatego w tej chwili chcę wesprzeć wszystkich cierpiących z powodu rasizmu. Wszelkie jego przejawy są absolutnie niedopuszczalne. To było, jest i będzie hańbą dla wszystkich. Razem musimy z tym walczyć. Każdego dnia, każdej minuty i każdej sekundy - powiedział na pomeczowej konferencji trener Szachtara Luis Castro i szybko opuścił salę.

Krótko po ostatnim gwizdku oświadczenie wydał również klub. "Takie zachowania są niedopuszczalne w cywilizowanych krajach i ligach piłkarskich, a UEFA nakłada za nie najsurowsze sankcje na kluby i stowarzyszenia" - czytamy w komunikacie, który opatrzony jest zdjęciami i słowami wsparcia dla Taisona i Dentinho.