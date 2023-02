Raport po chaosie przed finałem Ligi Mistrzów. Znaleziono głównego winowajcę

Francuska policja przeprasza za finał Ligi Mistrzów. "To była porażka" Szef paryskiej... czytaj dalej » "Komisja doszła do wniosku, że UEFA, jako organizator imprezy, ponosi główną odpowiedzialność za sytuację, która prawie doprowadziła do katastrofy" - napisano w raporcie.

28 maja ubiegłego roku początek finału Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Realem Madryt został opóźniony o 36 minut z powodu tłumu kibiców szturmującego bramy stadionu, na który nie zostali wpuszczeni mimo wcześniejszego przybycia. Część kibiców, głównie angielskiej drużyny, została otoczona przez policję. W celu opanowania chaosu użyto wobec nich gazu łzawiącego.

Francuska policja przeprosiła później kibiców za działania, które określiła jako "porażkę".

UEFA straciła kontrolę nad sytuacją

UEFA i francuskie władze twierdziły początkowo, że przyczyną zamieszania była rzekoma masowa sprzedaż fałszywych biletów, ale nie znalazło to potwierdzenia w faktach. Raport jednoznacznie stwierdza, że nie ma żadnych dowodów na poparcie tej tezy.

W konkluzjach wskazano, że chociaż wystąpiły "winy pośrednie" ze strony innych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie finału, to kierownicza rola należała do UEFA, co czyni federację główną odpowiedzialną za powstałą sytuację.

"UEFA powinna była zachować rolę monitorującą i nadzorującą bezpieczeństwo, aby zapewnić, że wszystko działa prawidłowo. Najwyraźniej tak nie było" - zaznaczono w raporcie.

Powołanie komisji badającej wydarzenia z 28 maja 2022 roku zleciła kilka dni po finale Ligi Mistrzów sama UEFA. Europejska centrala piłkarska zobowiązała się wówczas do dokonania gruntownego przeglądu wszystkich procedur oraz zachowania wszystkich stron zaangażowanych w organizację wydarzenia i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.

Źródło: Getty Images Przed finałem LM wobec kibiców Liverpoolu policja użyła gazu łzawiącego

Liverpool jeszcze nie widział raportu

Śledztwu przewodniczył portugalski polityk Tiago Brandao Rodrigues, a w skład panelu weszli również eksperci i konsultanci z dziedziny prawa, organizacji imprez, a także przedstawiciele policji i grup kibiców piłkarskich.

Raport miał być początkowo opublikowany w listopadzie ub. roku, ale przedłużające się procedury i prace spowodowały przesunięcie publikacji na wtorek 14 lutego. Do mediów wyciekł jednak już w poniedziałek wieczorem, tuż przed ligowym meczem Liverpoolu z Evertonem. Przedstawiciele klubu, którego fani byli bezpośrednimi ofiarami zamieszania pod bramami Stade de France nie mieli wcześniej okazji zapoznać się z jego treścią.

- To bardzo rozczarowujące, że raport o tak dużym znaczeniu dla życia kibiców i ich przyszłego bezpieczeństwa został ujawniony w taki sposób - stwierdził przedstawiciel Liverpoolu w rozmowie z BBC.

- Minęło ponad osiem miesięcy pracy niezależnej komisji. Właściwe byłoby przedstawienie wyniku jej prac w odpowiedni sposób. Będziemy czekać na otrzymanie kopii raportu i dokładnie go przeanalizujemy przed skomentowaniem - dodał.

Źródło: PAP/EPA Pustki w sektorze Liverpoolu

UEFA przeprasza Liverpool

W międzyczasie UEFA zdążyła już przeprosić Liverpool za początkowe obwinianie kibiców angielskiego klubu za chaos organizacyjny przed ubiegłorocznym finałem.

- W imieniu UEFA chciałbym jeszcze raz najmocniej przeprosić wszystkich, których dotknęły wydarzenia podczas święta klubowego sezonu. W szczególności chciałbym przeprosić kibiców Liverpoolu za informacje, jakie były publikowane przed i w trakcie meczu, co skutkowało niesprawiedliwym obwinianiem ich za opóźnienie meczu - oświadczył sekretarz generalny UEFA Theodore Theodoridis.