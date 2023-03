Gol, trzy asysty, kluczowy błąd. Raport kadrowiczów przed zgrupowaniem

"Wpływowy" Lewandowski. "Wiedział, jak czekać na swój moment" Hiszpańskie media... czytaj dalej » Z 25 zawodników powołanych na marcowe mecze eliminacji mistrzostw Europy 2024 z Czechami i Albanią gola strzelił jedynie Sebastian Szymański. 23-latek może mieć szczególne powody do satysfakcji.

Forma Szymańskiego więcej niż zadowalająca

Pomocnik Feyenoordu, który po przerwie spowodowanej kontuzją znów prezentuje wysoką formę, strzelił gola (na 2:2) w wygranym 3:2 wyjazdowym meczu na szczycie z utytułowanym Ajaksem Amsterdam.

Jego zespół umocnił się na pozycji lidera holenderskiej Eredivisie.

Asysty Zielińskiego, Dawidowicza i Karbownika

Trzech innych kadrowiczów w miniony weekend zaliczyło asysty. Pomocnik lidera Seria A Napoli Piotr Zieliński w starciu z Torino (4:0), w którym grał Karol Linetty i sprokurował rzut karny przy stanie 0:1, Paweł Dawidowicz w przegranym przez Hellas Veronę 1:3 wyjazdowym meczu z Sampdorią oraz Michał Karbownik w spotkaniu Fortuny Duesseldorf z Hansą Rostock (5:2).



ASYSTA PIOTRA ZIELIŃSKIEGO!



Victor Osimhen wykrzystuje dogranie reprezentanta Polski i SSC Napoli wychodzi na prowadzenie!



Włączcie Eleven Sports 1, bo to dopiero początek emocji! #włoskarobotapic.twitter.com/eSlS0y3TTp — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2023



Zgranie Pawła Dawidowicza wykorzystuje Davide Faraoni!



Hellas Verona łapie kontakt w samej końcówce starcia z UC Sampdorią! #włoskarobotapic.twitter.com/OJVXsSHFJy — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2023





Asystę drugiego stopnia zanotował natomiast Robert Lewandowski w niedzielnym El Clasico pomiędzy Barceloną a Realem Madryt (2:1).



EKSTAZA NA SPOTIFY CAMP NOU!



Franck Kessié bohaterem! Fenomenalna piłka Roberta Lewandowskiego do Alejandro Balde! FC Barcelona prowadzi w doliczonym czasie gry! #lazabawapic.twitter.com/ItUjC6QuBI — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2023





Portugalskiego trenera Biało-Czerwonych najbardziej martwić mogą: uraz obrońcy Southampton Jana Bednarka (więcej z pewnością okaże się w poniedziałek) oraz 14. z rzędu mecz ligowy bez gola Krzysztofa Piątka. Z kolei błąd Nicoli Zalewskiego przesądził o przegranej Romy w derbach Rzymu z Lazio 0:1.



S.S. Lazio prowadzi w Derby della Capitale!



Błąd Nicoli Zalewskiego wykorzystał Mattia Zaccagni, trafiając do siatki w derbowym starciu z AS Romą! #włoskarobotapic.twitter.com/FBjAKkcPSP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2023

Konferencja i trening w poniedziałek

Zgrupowanie kadry rozpoczyna się w poniedziałek. Tego dnia odbędzie się konferencja prasowa (o 13.45) oraz trening na bocznym boisku Legii Warszawa (o 17).

Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw Europy od meczu z Czechami w Pradze 24 marca, a trzy dni później podejmą w Warszawie Albanię (oba spotkania o 20.45). Oprócz tych drużyn rywalami w grupie są również niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia.