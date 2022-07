Raphinha oficjalnie zaprezentowany w Barcelonie

Lewandowski wrócił do treningów w Bayernie. Czeka na transfer do Barcelony

O potencjalnym transferze Raphinhy z Leeds United do Barcelony media informowały od kilkunastu dni. Choć angielski klub dostał wcześniej ofertę z Chelsea, to piłkarz konsekwentnie czekał, aż jego dotychczasowy pracodawca zaakceptuje propozycję Katalończyków. Ta – według nieoficjalnych informacji – miała się zamknąć w 58 milionach euro i bonusach.

W środę 25-letni skrzydłowy przyleciał do Barcelony na badania i testy. Była to tylko formalność. Następnie złożył podpis pod kontraktem. Jednak z oficjalnym ogłoszeniem transferu i prezentacją czekano do piątku.





'Joga Bonito' is back.

Raphinha receives a warm welcome from the President @JoanLaportaFCBpic.twitter.com/INyLbdW0pE — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022







Pięcioletni kontrakt

Transfer Lewandowskiego do Barcelony nabiera tempa. "Kluczowe etapy" Transfer Roberta... czytaj dalej » Były zawodnik m.in. Vitorii Guimaraes, Sportingu i Stade Rennes, związał się z nowym klubem umową do czerwca 2027 roku.

W ostatnim sezonie w barwach Leeds Raphinha strzelił 11 goli i zanotował trzy asysty. Na swoim koncie ma również dziewięć spotkań w reprezentacji Brazylii, w której zadebiutował w październiku 2021 r. przeciwko Wenezueli. Do tej pory zdobył dla Canarinhos trzy bramki.

Wcześniej Barcelona pozyskała na zasadzie wolnych transferów pomocnika Francka Kessiego i obrońcę Andreasa Christensena.

Ponadto kataloński klub cały czas negocjuje z Bayernem Monachium transfer Roberta Lewandowskiego. Zdaniem hiszpańskich i niemieckich mediów, sprawa powinna mieć swój finał w weekend, kiedy Barcelona złoży ofertę opiewającą na 50 mln euro. Taka kwota powinna zadowolić klub ze stolicy Bawarii.