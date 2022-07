Barcelona dopina hitowy transfer

Informację jako pierwszy podał we wtorek wieczorem znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Barcelona ma zapłacić Anglikom aż 58 milionów euro plus 9 milionów w formie zmiennych.



Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. #FCB



Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

Pięcioletni kontrakt

Kluczową rolę w transferze miał odegrać agent piłkarza i były pomocnik Barcelony Deco. O Raphinhę mocno zabiegała tego lata Chelsea i w pewnym momencie wydawało się, że 25-latek przeniesie się właśnie do Londynu.

W środę piłkarz bryluje na okładkach katalońskich dzienników. "Barca domyka porozumienie z Leeds w sprawie Brazylijczyka" - pisze "Sport". "Klepnięty" - dodaje "Mundo Deportivo".



“Raphinha, fichado” pic.twitter.com/ykAObQWBnz — Carpetas Blaugranas (@carpetasFCB) July 12, 2022





Obie gazety informują, że w środę przyleci do Barcelony, by podpisać 5-letni kontrakt i za kilka dni polecieć z zespołem na amerykańskie tournée.

9-krotny reprezentant Canarinhos będzie trzecim nowym nabytkiem Dumy Katalonii w letnim okienku transferowym. Wcześniej klub zakontraktował wzmocnili pomocnik AC Milan Franck Kessie oraz duński obrońca Chelsea Andreas Christensen. Obu piłkarzom po poprzednim sezonie wygasły kontrakty i na Camp Nou przyszli za darmo.

Następny "Lewy"?

Czy następnym nowym zawodnikiem Barcy będzie Lewandowski? Polski napastnik w środę wznowił treningi z Bayernem Monachium. Liczy jednak, że jego agentowi Piniemu Zahaviego uda się szybko dopiąć transakcję. Do tej pory władze mistrzów Niemiec zdecydowanie sprzeciwiały się transferowi, wskazując, że kapitana Biało-Czerwonych z mistrzem Niemiec wiąże kontrakt do czerwca przyszłego roku.

W sobotę pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena. Media w Hiszpanii spekulują, że jeśli mistrz Niemiec ma pozwolić odejść Lewandowskiemu, to powinno to nastąpić przed tą ceremonią. Potem zespół wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi.