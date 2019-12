Lewandowski z najwyższą notą za fazę grupową. "Messi pokonany przez supersnajpera"

Kolejny rekord w zasięgu Lewandowskiego. Potrzebuje dwóch goli Robert... czytaj dalej » Dziennikarze whoscored po każdym meczu oceniają uczestniczących w nim piłkarzy w skali od 1 do 10. W czwartek 12 grudnia, a więc dzień po zakończeniu fazy grupowej, opublikowano jej najlepszą jedenastkę.

Stracił szansę na rekordu

Okazało się, że najwyższą średnią ma Robert Lewandowski. Łącznie kapitan reprezentacji Polski w pięciu starciach był na murawie w pierwszej rundzie przez 437 minut. Jego łączna ocena to 9,15.

W środę, w ostatnim meczu fazy zasadniczej z Tottenhamem, 31-latek nie pojawił się na murawie.

"Messi pokonany w rankingu przez supersnajpera" – napisano w tytule artykułu.

Dalej można przeczytać opinię o polskim snajperze.

"Robert Lewandowski zakończył fazę grupową jako najlepiej oceniany zawodnik przez WhoScored po tym, jak zdobył niesamowite dziesięć goli w pięciu występach. Polakowi zabrakło tylko jednego, aby wyrównać najlepsze osiągnięcie, które należy do Cristiano Ronaldo z sezonu 2015/2016. Jednocześnie zawodnik Bayernu ma już tyle bramek, ile miał w najlepszych dla niego dotychczas rozgrywkach Ligi Mistrzów. Nadal ma jednak przed sobą całą fazę pucharową, aby poprawić ten rekord. Lewandowski strzelał gole w każdym z pięciu meczów, w którym zagrał. W środę stracił szansę, aby wyrównać rekord Ronaldo, który zdobywał bramki w sześciu spotkaniach fazy pucharowej".

W całym sezonie "Lewy" rozegrał już 37 meczów, w którym zdobył 38 bramek i zaliczył trzy asysty.



Shots --

Goals --

Rating -- .@FCBayern's free-scoring frontman @lewy_official is our Champions League player of the group stages



For more player stats -- https://t.co/gbiuHNN7Cspic.twitter.com/YDxcnP8XEg — WhoScored.com (@WhoScored) December 12, 2019





Oto najlepsza jedenastka według średniej ocen w serwisie WhoScored:

Bramkarz: Keylor Navas (Paris Saint-Germain) - 7,54

Prawy obrońca: Juan Cuadrado (Juventus) - 7,68

Środkowy obrońca: Kalidou Koulibaly (Napoli) - 7,43

Środkowy obrońca: Jose Luis Palomino (Atalanta) - 7,46

Lewy obrońca: Alphonso Davies (Bayern Monachium) - 8,21

Prawy skrzydłowy: Lionel Messi (Barcelona) - 8,66

Środkowy pomocnik: Toni Kroos (Real Madryt) - 8,09

Środkowy pomocnik: Thiago (Bayern Monachium) - 7,95

Lewy skrzydłowy: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 7,94

Napastnik: Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 9,15

Napastnik: Harry Kane (Tottenham) - 8,08