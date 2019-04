Polacy utrzymali miejsce w rankingu FIFA. Dwie zmiany w czołowej dziesiątce

Video: Eurosport

Brzęczek o sytuacji kontraktowej Recy w Atalancie

- Nie znam kontraktu zawodników. To jest opinia pana Szczęsnego, do której ma prawo. Patrzę tylko na rozwój i ewentualną przydatność piłkarza do drużyny - tak Jerzy Brzęczek skomentował słowa Macieja Szczęsnego w studiu TVP. Były bramkarz reprezentacji zasugerował, że po rozegraniu przez Recę 5 meczów w kadrze, Wisła Płock dostanie od Atalanty 500 tys. euro.

