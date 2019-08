Rangersi wygrali, ale myślą już o Legii. "Potrzebujemy pełnej energii"

W porównaniu z czwartkowym spotkaniem w stolicy menedżer drużyny z Glasgow dokonał pięciu zmian w podstawowej jedenastce. Spośród tych, którzy nie wystąpili przeciw Legii, zagrał m.in. obrońca Borna Barisić. Chorwat w 59. minucie strzelił jedynego gola.

"Czekamy z niecierpliwością"

Dla Barisicia było to pierwsze trafienie w barwach Rangers w karierze. Obrońca ma już jednak w głowie najbliższe mecze. Rewanżowe spotkanie z wicemistrzem Polski odbędzie się w czwartek o godz. 20.45 (w Warszawie był wynik 0:0). Trzy dni później dojdzie do szkockiego klasyku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ mecze z takimi zespołami jak Legia czy Celtic są tymi największymi. W Rangers każde spotkanie jest ważne. Zawsze gramy by wygrać - powiedział Barisić.

Swojemu zawodnikowi wtórował też trener Gerrard.



- Jeśli jesteś trenerem lub zawodnikiem, to nie możesz doczekać się takich meczów, jak te najbliższe z Legią czy z Celtikiem. Czekamy z niecierpliwością na te spotkania. Teraz najważniejsze jest, byśmy doszli do siebie i zregenerowali siły. Musimy zrobić wszystko, aby z pełną energią przystąpić do spotkania z Legią. Potrzebujemy naprawdę dobrego występu. Tylko to się dla nas liczy - oznajmił szkoleniowiec.

Stawką dwumeczu z Legią będzie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Rangers z kompletem punktów zajmują drugą pozycję w tabeli Premiership. Mają dziewięć punktów, podobnie jak ich odwieczny lokalny rywal Celtic Glasgow, któremu ustępują gorszym bilansem bramek.

St. Mirren - Rangers FC 0:1 (0:0)

Bramka: Borna Barisić 59'.

Rangers FC: Allan McGregor - James Tavernier, Connor Goldson, Filip Helander, Borna Barisić - Scott Arfield (84. Andy King), Glen Kamara, Ryan Jack, Joe Aribo, Jordan Jones (67. Steven Davis) - Jermain Defoe (75. Alfredo Morelos).