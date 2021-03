Skandal w Glasgow. Piłkarz dostał z pięści w twarz, bo został źle zrozumiany?

W pierwszym meczu, w Pradze, padł remis 1:1, przed rewanżem awans do najlepszej ósemki rozgrywek był więc sprawą otwartą. W Glasgow w 14. minucie do bramki trafił Peter Olayinka i mistrzowie Czech zrobili istotny krok w kierunku ćwierćfinału Ligi Europy.

W drugiej połowie, gdy na boisku pojawił się rezerwowy w drużynie gospodarzy Kemar Roofe, spotkanie w Glasgow zdecydowanie wymknęło się spod kontroli.

Już wcześniej trzeszczały kości, ale sytuacja z 60. minuty przelała czarę goryczy. Roofe, próbując przelobować bramkarza gości, uderzył piłkę w stylu karate, przy okazji kopiąc Ondreja Kolara prosto w twarz. 26-latek przypłacił to poważną kontuzją i musiał zostać natychmiast zmieniony.

"Piłkarze Slavii spotkali się z bezprecedensowo nikczemną grą ze strony przeciwników. Nigdy w nowożytnej historii w europejskich pucharach nie doświadczyli takiej gry. Wiele brutalnych wejść zakończyło się kontuzjami naszych piłkarzy. Bramkarz Ondrej Kolar został zabrany do szpitala z dziesięcioma szwami na głowie" - informuje w komunikacie Slavia Praga.

Emocje nie zakończyły się wraz z końcowym gwizdkiem. Wręcz przeciwnie.

"Po meczu drużyna nie mogła się dostać do szatni. Ondrej Kudela został napadnięty przez Glena Kamarę i uderzony pięścią w twarz. Działo się to na oczach menedżera Rangers Stevena Gerarda. Obecny był tam również przedstawiciel UEFA, który był zszokowany tym zachowaniem" - brzmi oświadczenie Slavii.

Na miejsce została wezwana policja. Tyle faktów. Bo jeśli chodzi o to, co bezpośrednio doprowadziło do tej sytuacji, relacje z obu stron się rozmijają.

Dwie wersje

Z komunikatu Slavii: "Po jednym z fauli Ondrej Kudela w wulgarny sposób odezwał się do piłkarza Rangers. »Powiedziałem do niego: you fu****k guy (pi*******y gościu). Powiedziałem to w emocjach, ale nie było w tym nic rasistowskiego«, oświadczył Kudela".

Wersje są więc dwie. Na konferencji prasowej Gerard przedstawił wersję, że Kamara został obrażony na tle rasistowskim. - To rozczarowujące, że znajdują się osoby, które próbują obronić piłkarza gości, nazywając nas kłamcami. Jestem całkowicie za Kamarą - oznajmił Gerard.

W innych relacjach podnosi się to, że Kudela nie mówi po angielsku, a jego słowa mogły zostać zrozumiane jako "you fu****k gay", czyli pi*******y geju.

Notatkę z wydarzeń w tunelu na Ibrox zrobiła policja, teraz sprawą będzie się musiała zająć UEFA. Tak czy inaczej w ćwierćfinale Ligi Europy zagra Slavia.

- Niezależnie od tego, jak jesteśmy źli, Slavia zasłużyła na zwycięstwo w dwumeczu. Jeśli zaś chodzi o incydent, muszę być bardzo delikatny. W 100% wierzę w te oskarżenia pod adresem Kudeli. Słyszało to wielu piłkarzy, którzy byli obok, więc całym sobą wspieram Glena Kamarę. Jestem dumny z moich zawodników, którzy pokazali solidarność. Sprawa jest teraz w rękach UEFA. Mam nadzieję, że nie zostanie zamieciona pod dywan - powiedział pewny swego Gerard.