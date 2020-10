Lech walczy o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywal wymagający

McGregor niepewnie! Może się podobać pressing Lecha. Do tego stopnia, że bramkarz szkockiej drużyny dwukrotnie w odstępie paru minut niepewnie interweniował.

Ni to podanie, ni strzał Modera, po akcji Czerwińskiego. Brawa za grę do przodu!

Dużą odwagę pokazują do gry Skóraś i Puchacz.

Było groźnie pod bramką Lecha. Roofe do Hagiego, ten nieczysto trafił w piłkę.

Szkoci, jak to Brytyjczycy, od początku szukają dośrodkowań z obu skrzydeł.

Dobry, choć przegrany 2:4 mecz z Benfiką to już przeszłość Lecha w Lidze

18:28

Skoro z Pedro Tibą, Jakubem Kamińskim i Djordje Crnomarkoviciem nie udało się przed tygodniem w Poznaniu z Benficą ugrać choćby punktu, to jak zrobić to w Glasgow z Rangersami? To pytanie od środy nurtuje wszystkich sympatyków poznańskiej drużyny i trenera Dariusza Żurawia.