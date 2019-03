Trener Southamptonu odcina piłkarzy od sieci. "Musimy walczyć z uzależnieniem od gier"

Bednarek wyróżniony razem z Mbappe i Donnarummą. Polak w najlepszej jedenastce do lat 23 Regularnie... czytaj dalej » Ralph Hasenhuettl z podobnym problemem miał do czynienia w poprzednim klubie, czyli RB Lipsk. Uzależnienie od gier wideo jest niebezpiecznym nałogiem, porównywanym alkoholizmu i narkomanii.

Wyznanie angielskiego piłkarza

W czwartek anonimowy angielski zawodnik przyznał w mediach, że nocne sesje gier doprowadziły jego karierę do ruiny. - Pierwszą rzeczą, jaką robiłem po powrocie z treningu było granie w Fortnite’a. Potrafiłem przesiedzieć 16 godzin przed telewizorem, zarywając noce przed spotkaniami. Myślę, że część moich kolegów ma podobne problemy - powiedział w wywiadzie dla The Sun piłkarz, któremu latem kończy się kontrakt.

Rolą trenera jest dbanie o drużynę. - Jestem przeciwny graniu przez długi czas. Spotkałem się z tym w poprzednim klubie. Piłkarze potrafili to robić do 3 w nocy przed meczem. Uzależnienie, jak każde inne, jest dużym problemem i trzeba o tym mówić. Jeśli mam być szczery, to podobna sytuacja, jak przy alkoholizmie i narkomanii - ocenił 51-letni Austriak, którego zespół w najbliższy weekend jedzie do Brighton na mecz Premier League.

Menedżer przejął zespół w grudniu i od tego momentu kluczową rolę odgrywa w nim Jan Bednarek. Polski obrońca wystąpił we wszystkich spotkaniach ligowych po 90 minut. Chociaż żaden z piłkarzy "Świętych" ponoć nie ma dużego problemu z uzależnieniem od gier, to lepiej jest działać prewencyjnie.

- Chcąc chronić zawodników wskazuje im, że nie mogą spędzać w sieci tak wiele czasu. Blokujemy wi-fi w naszym hotelu, żeby nie mogli grać wieczorami. Jestem w kontakcie z kapitanem drużyny i innymi piłkarzami. Dbam o nich nie tylko na boisku, ale przez 24 godziny na dobę - stwierdził były trener RB Lipsk.

- Tak długo, jak nie jest to choroba, która jest sklasyfikowana medycznie, musimy chronić piłkarzy na własny sposób. Myślę, że uznanie uzależnienia od gier wideo za schorzenie, pomogłoby w walce. Przedsiębiorstwa mogłyby blokować dostęp np. po trzech godzinach - dodał.

Ten problem to nic nowego. Były bramkarz Liverpoolu David James słabą dyspozycję w meczu przeciwko Newcastle w 1997 roku tłumaczył zbyt długim graniem w Tekkena II i Tomb Raidera.