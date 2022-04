Manchester United zawstydzony. "To upokarzające"

We wtorkowy wieczór ekipa The Reds zdeklasowała u siebie Czerwone Diabły 4:0, awansując na pozycję lidera Premier League (76 pkt).

Manchester United spadł w tabeli na szóste miejsce (54).

Ralf Rangnick: Liverpool jest sześć lat przed nami

Niemiecki szkoleniowiec, zapytany o to, jak Manchester United może zmniejszyć dystans do Liverpoolu, odparł: - Musimy zaakceptować, że są teraz sześć lat przed nami.

I kontynuował: - Kiedy do Liverpoolu przyszedł Juergen Klopp, zmieniła się nie tylko drużyna. Klub i miasto znaleźli się na zupełnie nowym poziomie. To samo musi stać się z nami w kolejnych oknach transferowych.

Według Rangnicka odbudowa United na pewno nastąpi. - Było to dla mnie oczywiste w ciągu pierwszych trzech lub czterech tygodni od pojawienia się tutaj. Dla mnie, mojego sztabu szkoleniowego, krępujące jest uczestniczyć w takiej konferencji prasowej. Muszę tylko przyznać, że rywal jest lepszy od nas - podsumował.

Bruno Fernandes o sytuacji Manchesteru United

Czerwone Diabły tracą do czwartej pozycji, gwarantującej udział w Lidze Mistrzów, trzy punkty, ale Tottenham ma jeden mecz rozegrany mniej, co komplikuje sytuację United.

- Kibice nie zasługują na to, żebyśmy grali w ten sposób - przyznał pomocnik Bruno Fernandes. - Liverpool jest gotowy na tytuł, my nie. Nie muszę mówić o różnicy poziomów. Musimy spojrzeć na siebie i zrozumieć, co jest nie tak. Nikt nie może pomyśleć, że to koniec. Mamy o co walczyć - dodał.

Angielskie media podały ostatnio, że Manchester United jest od krok od ogłoszenia zatrudnienia Erika ten Haga, trenera pracującego obecnie w Ajaksie Amsterdam. Holender ma rozpocząć pracę od kolejnego sezonu.