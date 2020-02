"Bild": twórca sukcesów Lipska ma zaprowadzić porządek w AC Milan

Milik rozpoczął wielkie strzelanie. Emocje w "polskim meczu" w Serie A W poniedziałkowym... czytaj dalej » Nie jest tajemnicą, że Milan nie spełnia oczekiwań wymagających kibiców, a kryzys trwa w najlepsze. Fani z czerwonej części Mediolanu z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy klubem zarządzał Silvio Berlusconi, a zespół triumfował w Lidze Mistrzów.

On zbudował RB Lipsk i Hoffenheim

Nadzieją ma być osoba Ralfa Rangnicka, aktualnie odpowiedzialnego za rozwój zespołów Red Bulla (New York Red Bulls, RB Brasil), a w przeszłości byłego szkoleniowca oraz dyrektora sportowego RB Lipsk. 61-latek identyczne role miałby pełnić na San Siro - zasiadałby na ławce trenerskiej i jednocześnie decydował o transferach.

Ponoć na włodarzach Milanu wrażenie robi nie tylko praca wykonana w Lipsku, ale również fakt, że Rangnick stworzył liczący się w Bundeslidze zespół w Hoffenheim.

Jak podaje "Bild", aktualny pracodawca Niemca jeszcze nie został poinformowany, ale wszystko jest tylko kwestią czasu. Dużo wskazuje na to, że decyzja tak naprawdę należy tylko do Rangnicka - nikt nie powinien robić mu problemów z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.



#BILD berichtet: Ralf #Rangnick vor Wechsel zum #ACMailandhttps://t.co/0KP6pZhfo0 — SPORT BILD (@SPORTBILD) February 3, 2020

"Bild" już w grudniu twierdził, że Milan robi przymiarki pod zatrudnienie Rangnicka, ale wówczas informacje zdementowali mediolańczycy. "Nie mają żadnych podstaw" - napisano w komunikacie.

Natomiast w wywiadzie udzielonym w styczniu to Rangnick zaprzeczał rozmowom z Milanem. Jednocześnie Niemiec stwierdził, że to klub, w którym praca byłaby interesująca, ponieważ podziwia go od lat 80. Mówił też, że mógłby ponownie zostać trenerem, co "Bild" połączył z ostatnimi doniesieniami.

Podczas kariery trenerskiej Rangnick sięgnął po pięć trofeów, m.in. dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Austrii, a raz Puchar Niemiec.