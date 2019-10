Gol w 90. minucie. Raków wygrał dzięki rezerwowym

Trener Śląska Vitezslav Lavicka liczył, że przerwa w rozgrywkach, ze względu na eliminacje Euro 2020, pomoże jego drużynie.

- Mieliśmy kilka kontuzji w zespole i był czas na ich wyleczenie. Dostaliśmy też wolny weekend, niektórzy zagrali w rezerwach, wszystko było wyważone. Mieliśmy możliwość treningu, analizy i przygotowania się do spotkania, bardzo ważnego i trudnego dla nas - tłumaczył przed meczem Czech.



Wrocławianom, którzy nie tak dawno byli liderem, nie udało się przełamać. Ich seria bez zwycięstwa w lidze wydłużyła się do siedmiu meczów.



Trzeba jednak przyznać, że to Raków bardziej dążył do wygranej na stadionie w Bełchatowie, gdzie musi rozgrywać mecze w ekstraklasie.

Raków groźniejszy

W pierwszej połowie gospodarze stwarzali groźniejsze okazje. W 6. minucie z dystansu bez powodzenia uderzał Daniel Bartl. Niedługo potem pomocnik częstochowian wypracował sytuację Felicio Brownowi Forbesowi. Strzał Kostarykanina również obronił bramkarz Śląska Matus Putnocky.



W 13. minucie niepilnowany w polu karnym był obrońca Rakowa Tomas Petrasek, ale i on z bliska nie trafił głową do siatki.



Śląsk przetrwał. Do przerwy goście nie oddali ani jednego uderzenia. Ta sztuka udała im się dopiero w 50. minucie za sprawą Przemysława Płachety. Próba skrzydłowego wrocławian okazała się minimalnie niecelna. Później próbowali jeszcze Dino Stiglec i Krzysztof Mączyński. Bez żadnego efektu.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Felicio Brown Forbes (z lewej) i Krzysztof Mączyński walczą o piłkę

Akcja rezerwowych

Po stronie Rakowa w 61. minucie groźnie zza pola karnego strzelił Igor Sapała. W tym przypadku piłkę z trudem wybił Putnocky. Częstochowianie robili, co mogli, ale pod koniec nawet w bardzo dogodnej sytuacji nie trafił Petrasek.



Aż nadeszła wspomniana 90. minuta. Z prawej strony dośrodkował rezerwowy Michał Skóraś, z piłką minął się Brown Forbes, a akcję skutecznie zakończył Piotr Malinowski, drugi ze zmienników wprowadzonych przez trenera Marka Papszuna.



W takich okolicznościach Raków wygrał drugi mecz z rzędu (poprzednio z Pogonią Szczecin 2:1). Częstochowianie z dorobkiem 15 punktów awansowali na 11. miejsce w tabeli. Na dziewiątej pozycji pozostał Śląsk - 18 pkt.

Źródło: Newspix Piotr Malinowski bohaterem Rakowa

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)



Bramka: 1:0 Piotr Malinowski (90).



Raków: Jakub Szumski - Kamil Kościelny, Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Kamil Piątkowski (88. Sebastian Musiolik), Igor Sapała, Petr Schwarz, Rusłan Babenko, Daniel Bartl (70. Piotr Malinowski) - Miłosz Szczepański (82. Michał Skóraś), Felicio Brown Forbes.

Śląsk: Matus Putnocky - Łukasz Broź, Israel Puerto (72. Mateusz Hołownia), Mariusz Pawelec, Dino Stiglec - Przemysław Płacheta (85. Erik Exposito), Krzysztof Mączyński, Diego Zivulic, Robert Pich, Lubambo Musonda - Filip Markovic (77. Mateusz Radecki).