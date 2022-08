Pożegnanie z klasą. Raków w swoim stylu pogratulował rywalom

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi...

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi...

Raków mógł zostać drugą polską drużyną, po Legii Warszawa (wygrała walkę o fazę grupową Ligi Europy), która w kolejnym sezonie pokonała Slavię. Po zwycięstwie 2:1 w Częstochowie w rewanżu drużyna Marka Papszuna miała swoje okazje, by postawić kropkę nad "i". Najlepszą zmarnował po zmianie stron Mateusz Wdowiak.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 62. minucie po uderzeniu Mosesa Usora. Slavia doszła do głosu. Gdyby nie bramkarz Rakowa Vladan Kovacević, gospodarze szybciej strzeliliby zwycięskiego gola. A tak, kibice w Pradze doczekali się go dopiero w doliczonym czasie dogrywki, gdy na wagę awansu i zwycięstwa 2:0 trafił Ivan Schranz. Raków i Slavia zmierzyły się na kreskówki. Kibice zauroczeni Raków Częstochowa... czytaj dalej »

"To była świetna rywalizacja"

Po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze spod Jasnej Góry byli załamani. W tym sezonie eliminacji do Ligi Konferencji rozegrali sześć meczów - wygrali pięć, w tym cztery bez straty gola. Jak się żegnać, to z klasą. Pokazali to piłkarze, pokazał również dział komunikacji klubu.

Już przed dwumeczem ze Slavią marketingowcy Rakowa zapowiedzieli rywalizację, przerabiając znaną czeską kreskówkę "Sąsiedzi". Klub z Pragi odpowiedział motywem z "Bolka i Lolka". Starcie obu klubów w mediach społecznościowych przypadło do gustu kibicom.

Po czwartkowym rewanżu częstochowianie zakończyli tę sympatyczną wymianę uprzejmości. W krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych Bolek i Lolek, oraz trzecia bohaterka - Tola, jadą rowerem i pozdrawiają, machając dłońmi. Całość dopełnia wpis: "Hej, Slavia. To była świetna rywalizacja. Gratulujemy awansu. Powodzenia w fazie grupowej!".



Hej, @slaviaofficial! To była świetna rywalizacja. Gratulujemy awansu.



Powodzenia w fazie grupowej! pic.twitter.com/MMnd6fGKZ2 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 25, 2022

Trzech grupowych rywali zespół Jindricha Trpisovsky'ego pozna w piątkowym losowaniu Ligi Konferencji. Slavia losowana będzie z pierwszego koszyka, może więc trafić na Lecha Poznań, który znalazł się w koszyku czwartym.