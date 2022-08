Raków wskoczył na podium ekstraklasy. Rezerwowy bohaterem meczu z Pogonią

Slavia Praga – Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Najlepsze polskie kluby ubiegłego sezonu nadrabiają zaległości, które powstały z uwagi na ich udział w eliminacjach europejskich pucharów. Z czwórki naszych przedstawicieli tylko Lech Poznań zdołał zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji. Bardzo blisko awansu był również Raków. Wicemistrzowie Polski odpadli z rywalizacji dopiero w ostatniej fazie eliminacji, tracąc decydującego gola w doliczonym czasie dogrywki.

Bohater z ławki

Po bolesnym niepowodzeniu w rewanżu ze Slavią Praga drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna skupiła całą uwagę na ligowych rozgrywkach i pnie się w tabeli. W minioną niedzielę częstochowianie rozbili na wyjeździe Śląsk Wrocław 4:1, a w środę cieszyli się z drugiego zwycięstwa z rzędu.

Pierwsza część meczu nie dostarczyła kibicom większych emocji. W konfrontacji wicemistrzów kraju z trzecią ekipą poprzedniego sezonu do przerwy zamiast ciekawych akcji dominowały niedokładność i proste straty.

Przed rozpoczęciem drugiej odsłony szkoleniowiec gospodarzy zdecydował się posłać do boju Wdowiaka z ławki rezerwowych i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Wystarczyło mu dziesięć minut na boisku, by odmienić losy meczu. Na skraju pola karnego uwagę obrońców Pogoni skupił na sobie Bartosz Nowak, a po chwili precyzyjnie dośrodkował na głowę nabiegającego Wdowiaka, który nie dał szans bramkarzowi.



Szczupak za punkty!#RCZPOG 1:0 pic.twitter.com/Usq2DGQXmI — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 31, 2022





Piłkarze Rakowa mogli podwyższyć prowadzenie kwadrans później. Najpierw bezpośrednio z rzutu wolnego uderzał Ivi Lopez, a dobitki próbował Wdowiak, ale Dante Stipica w obu przypadkach był na posterunku. Bramkarz szczecińskiego zespołu stanął na wysokości zadania również chwilę później, gdy mocnym strzałem głową starał się go pokonać Zoran Arsenić. Jego wysiłki nie przyniosły jednak Pogoni żadnych punktów. Ostatecznie więcej goli w Częstochowie już nie zobaczyliśmy i gospodarze dowieźli cenne prowadzenie do końca.

Dzięki środowej wygranej Raków (13 pkt.) awansował na trzecie miejsce w tabeli. Traci trzy punkty do prowadzącej Wisły Płock i jeden do Legii Warszawa, a ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. Pogoń Szczecin jest tuż za jego plecami z takim samym dorobkiem punktowym.

Zaległy mecz 6. kolejki: Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Mateusz Wdowiak (55 - głową).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Patryk Kun, Bogdan Racovitan, Ivi Lopez, Fabian Piasecki, Giannis Papanikolaou. Pogoń Szczecin: Damian Dąbrowski, Luka Zahovic, Mariusz Fornalczyk, Leo Borges, Wahan Biczachczjan.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 5 012.

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan (46. Mateusz Wdowiak), Zoran Arsenic, Milan Rundic - Fran Tudor, Giannis Papanikolaou, Szymon Czyż, Patryk Kun - Ivi Lopez (85. Wiktor Długosz), Bartosz Nowak (70. Władysław Koczerhin), Vladislavs Gutkovskis (70. Fabian Piasecki).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Kostas Triantafyllopoulos (82. Leo Borges), Luis Mata (82. Marcel Wędrychowski) - Damian Dąbrowski, Jean Carlos Silva (62. Mariusz Fornalczyk), Mateusz Łęgowski (62. Wahan Biczachczjan), Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki - Luka Zahovic (54. Pontus Almqvist).