Astana zakpiła z wicemistrzów Polski. Zemsta była słodka

Ivi Lopez się bawił, Raków nie pozostawił złudzeń. Awans niemal w kieszeni Wielki mecz... czytaj dalej » W dwumeczu pomiędzy Astaną a Rakowem faworyt mógł być tylko jeden. Tak przynajmniej sądzili Kazachowie, którzy zażartowali ze swoich przeciwników 15 czerwca, czyli w dniu losowania par drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

"Gdzie tutaj jest klub z Częstochowy? Pomóżcie nam go znaleźć" - brzmiał wpis na oficjalnym profilu klubu w mediach społecznościowych.

Zamieszczono przy nim grafikę przedstawiającą układ grup Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16, gdy Kazachowie mierzyli się z Benficą Lizbona, Atletico Madryt oraz Galatasarayem Stambuł.



- Where is the club from Częstochowa here? Help us to find #UECL#UCLpic.twitter.com/rguHly8Chq — FC Astana (@fc_astana) June 15, 2022





Fenomenalna riposta Rakowa

W czwartkowy wieczór Astanie nie mogło być już jednak do śmiechu. W pierwszym spotkaniu obu drużyn Raków rozbił bowiem rywali aż 5:0. Przed przerwą bramki dla gospodarzy zdobyli Ivi Lopez oraz Mateusz Wdowiak, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Vladislavs Gutkovskis, Władysław Koczerhin, a także Fran Tudor.

Częstochowianie w świetnym stylu odpowiedzieli więc na zaczepkę rywali, stawiając się w znakomitej sytuacji przez zaplanowanym na 28 lipca rewanżem.

Źródło: Imago Ivi Lopez był wielki w meczu Raków - Astana

W kolejnej rundzie przeciwnikiem zwycięzcy dwumeczu pomiędzy Rakowem a Astaną będzie lepszy z pary Spartak Trnava - Newport. W pierwszym meczu Słowacy wygrali u siebie z Walijczykami 4:1.