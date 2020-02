Lider się potknął. Dzielny Raków postawił się Legii

Faworyt mógł być jeden, bo do Bełchatowa (stadion Rakowa nie spełnia wymagań licencyjnych) zawitał lider, wicemistrz kraju. Po drugiej stronie miał beniaminka, którego priorytet na ten sezon jest jeden: utrzymać się.

Skazani na pożarcie gospodarze w dodatku musieli sobie radzić bez swojego trenera Marka Papszuna. On na stadionie był, ale nie na ławce, a trybunach. To kara za czerwoną kartkę w poprzedniej ligowej kolejce. Jego miejsce zajął asystent Portugalczyk Goncalo Feio.

Źródło: PAP/Waldemar Deska Trener Rakowa Marek Papszun

Niespodziewany gol

Przeciwności przeciwnościami, ale piłkarze Rakowa nie zamierzali czekać na najmniejszy wymiar kary. Owszem, Legia przeważała, sporo z jej strony było dośrodkowań, ale nic z tego nie wynikało. Ani razu poważnie nie zagroziła bramce Jakuba Szumskiego, zresztą wychowanka warszawskiego klubu.

Gospodarze czekali cierpliwie i tak naprawdę w pierwszej groźnej akcji meczu cieszyli się z gola. Sebastian Musiolik dopadł głową do piłki i Raków prowadził sensacyjnie 1:0. Była 22. minuta.

Legia dopiero wtedy podkręciła tempo. Zakotłowało się pod bramką Szumskiego. Groźnie strzelali Jose Kante i Luquinhas, ale bez skutku. Raków przetrwał napór i za chwilę mogło być 2:0.

Petr Schwarz z sześciu metrów nie trafił czysto w piłkę. Za chwilę Fran Tudor mocnym strzałem sprawdził, czy Majecki jest rozgrzany. Był, bramkarz Legii nie dał się pokonać. To nie wszystko, bo Kamil Kościelny był bardzo blisko powodzenia strzałem głową. Zabrakło centymetrów.



Nie taka Legia straszna, można było rzec. Scenariusz na drugą połowę był łatwy do przewidzenia: Raków okopie się na swojej połowie, legioniści będą zmuszeni do gry atakiem pozycyjnym. Czyli zupełnie tak jak przed przerwą.

Źródło: PAP/Waldemar Deska Sebastian Musiolik strzelił na 1:0

Legia wyrównała, Raków zmarnował karnego

Tymczasem goście perfekcyjnie rozpoczęli drugie 45 minut. Rozgrywający pierwszy mecz w podstawowym składzie dorosłego zespołu Legii 18-letni Maciej Rosołek i Kante nie dopadli do piłki podanej z prawej strony, a kolegów wyręczył Luquinhas. Było 1:1.



Raków się nie poddawał. Mógł odpowiedzieć dwie minuty później. Artur Jędrzejczyk powalił w polu karnym Musiolika i sędzia nie miał wątpliwości. Ale rzut karny to jeszcze nie gol, o czym piłkarze ekstraklasy w tej kolejce przekonali się trzykrotnie. Tak, to prawda: cztery karne, cztery zmarnowane!



Czwartym, który nie popisał się z 11 metrów, był Daniel Bartl. Bramkarz Legii Majecki dał się nabrać, rzucił się w prawy róg. Czech tymczasem próbował skopiować sztuczkę słynniejszego rodaka Antonina Panenki z finału Euro w 1976 roku, ale przeholował. Piłkę podciął za mocno i ta poszybowała nad bramkę. Jęk zawodu na trybunach.



Mecz się rozkręcał. Ciosy padały z obu stron. Raków próbował dalej. Blisko był Jarosław Jach, strzelał głową, ale czujny był Majecki. W odpowiedzi huknął Kante. Piłka leciała, jakby wyleciała z armaty. Szumski jakimś cudem to odbił.

Legia strzeliła, Raków wykorzystał karnego

W końcu Kante się ucieszył. Kwadrans przed końcem z bliska wpakował piłkę do siatki. Legia prowadziła 2:1, ale gospodarze nie zamierzali złożyć broni. Znów się opłaciło. Szarżę Miłosza Szczepańskiego (w przeszłości piłkarza Legii) nieprzepisowo powstrzymał Luquinhas i kolejny karny!



Tym razem strzelał Schwarz, rodak Bartla. Nie pomylił się.

Skończyło się na 2:2. Z punktu chyba bardziej cieszą się piłkarze z Częstochowy.

Raków - Legia 2:2

Bramki: 1:0 Sebastian Musiolik (22), 1:1 Luquinhas (46), 1:2 Jose Kante (73), 2:2 Petr Schwarz (78-karny)

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Daniel Mikołajewski, Kamil Kościelny, Jarosław Jach - Fran Tudor, Petr Schwarz (81. Felicio Brown Forbes), Igor Sapała, Rusłan Babenko, Daniel Bartl (69. Patryk Kun), Piotr Malinowski (46. Miłosz Szczepański) - Sebastian Musiolik

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik - Paweł Wszołek (72. Mateusz Cholewiak), Domagoj Antolic, Jose Kante, Andre Martins, Luquinhas - Maciej Rosołek (54. Walerian Gwilia).