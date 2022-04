Legia straciła ostatnią szansę. Znamy drugiego finalistę Pucharu Polski

Puchar Polski był dla Legii ostatnią szansą, by w nowym sezonie zaprezentować się na europejskiej arenie. Beznadziejna w jej wykonaniu jesień w ekstraklasie sprawiła, że niepewny był nawet jej ligowy byt. Wiosną jest już zdecydowanie lepiej, ale w Częstochowie mimo wszystko to gospodarze byli faworytami. To przecież oni wciąż są w grze o mistrzostwo Polski i to oni bronią Pucharu Polski.

Lech Poznań w finale Pucharu Polski Lech Poznań... czytaj dalej » Piłkarze Rakowa, wychodząc w środę na boisko, z pewnością mieli w pamięci ligowe starcie z Legią z 19 marca. Wtedy dość długo to warszawianie prowadzili, a remis 1:1 udało się uratować dzięki rzutowi karnemu.

Wystarczył tylko jeden gol

Tym razem postanowili przejąć kontrolę już od pierwszego gwizdka. Momentalnie ruszyli do ataków i szybko osiągnęli założony cel. Już w 5. minucie z rzutu wolnego piłkę w pole karne wrzucił Ivi Lopez, a tam najwyżej wyskoczył Mateusz Wdowiak. Było 1:0, zanim piłkarze obu ekip na dobre się rozgrzali.

Legia potrzebowała nieco czasu, by się otrząsnąć, bo Raków pozostawał bardzo groźny. W końcu goście opanowali nieco sytuację - byli częściej przy piłce, mieli optyczną przewagę, ale poza kilkoma rzutami rożnymi na poważnie nie zagrozili bramce przeciwników. A częstochowianie mądrze się broniąc, wyczekiwali okazji do zabójczego kontrataku. Ostatecznie do przerwy nie padło więcej goli.

Raków mógł podwyższyć na 2:0 tuż po zmianie stron. Po kolejnym dośrodkowaniu u zamieszaniu w polu karnym kapitalnym refleksem popisał się jednak bramkarz Legii Richard Strebinger. Za chwilę wymarzoną sytuację zmarnował Lopez. Warszawianie byli w naprawdę dużych opałach, ale starali się odpowiadać. Blisko trafienia po stałym fragmencie gry był Mateusz Wieteska.

Po godzinie gry poprawił się Lopez, który w końcu wykorzystał swoją szansę. Ale cieszył się krótko, bo chwilę wcześniej jeden z jego kolegów był na pozycji spalonej. Na tym etapie dominacja Rakowa była już bardzo wyraźna.

Gospodarze marnowali okazję za okazją, aż w końcu sami powinni stracić gola. Po jednym z nielicznych wypadków Legii w wymarzonej pozycji znalazł się Benjamin Verbić. Słoweniec, który przyszedł do Legii z Dynama Kijów, miał piłkę na nodze na piątym metrze i żadnego rywala w pobliżu. Mimo to kopnął nad poprzeczką.

Ostatecznie stanęło na 1:0 i to Raków świętuje.

W finale czeka już Lech Poznań, który we wtorek pewnie pokonał Olimpię Grudziądz 3:0.

Wynik półfinału Pucharu Polski:

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1:0 (1:0)

Bramka: Mateusz Wdowiak (5.)