Legia namęczyła się na inaugurację. Raków walczył do końca

Nowi zawodnicy błysnęli w Śląsku. Piasta zaskoczyli już na początku Piłkarze Śląska... czytaj dalej » W tym sezonie mistrzowie Polski mieli już okazję rywalizować w Bełchatowie, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa Raków. 14 sierpnia rozgromili w Pucharze Polski miejscowy GKS 6:1. Ligowy mecz również udało im się rozpocząć bardzo dobrze.

Zepchnięcie rywala do obrony przyniosło efekt już w 18. minucie. Serię dośrodkowań w pole karne precyzyjną centrą z lewej strony zakończył Artur Jędrzejczyk, a do piłki w idealnym momencie wyskoczył Tomas Pekhart i strzałem głową z niedużej odległości dał Legii prowadzenie. Okazało się, że był to jedyny celny strzał w pierwszej połowie.

Nie oznacza to jednak, że gospodarze złożyli broń. Wręcz przeciwnie. Niezwykle aktywna gra Davida Tijanica i Vladislavsa Gutkovskisa w ofensywie sprawiła, że Raków stworzył trzy groźne sytuacje. Łotewski napastnik dwukrotnie jednak nie trafił w bramkę Artura Boruca, a w 45. minucie z zaledwie 12 metrów obok słupka bramki Legii posłał piłkę niepilnowany Marcin Cebula.

Luquinhas za szybki dla Wilusza

Gdy wydawało się, że na ciekawe wydarzenia trzeba będzie poczekać do drugiej połowy, Luquinhas po raz kolejny zgubił krycie, a spóźniony Maciej Wilusz ponownie zaatakował jego nogi wślizgiem. W obu przypadkach sędzia Jarosław Przybył ukarał obrońcę żółtą kartką, co oznaczało, że Raków kontynuować musiał grę w osłabieniu.

Źródło: Newspix Maciej Wilusz z czerwoną kartką po dwóch faulach na Luquinhasie

Nawet czerwona kartka nie podcięła jednak skrzydeł piłkarzom trenera Marka Papszuna. Na drugą połowę wyszli oni równie ofensywnie usposobieni i już pięć minut po przerwie doprowadzili do remisu.

Rehabilitacja Cebuli

Świetną indywidualną akcją popisał się Cebula, obsługując podaniem w polu karnym Legii Patryka Kuna. Ten ruszył w stronę bramki rywali, a następnie popisał się podcinką nad rękami Boruca. Piłkę z linii bramkowej próbował jeszcze wybijać Jędrzejczyk, ale VAR wykazał, że uczynił to już za linią.

Koronawirus nadal w Legii. Komunikat klubu Mistrzowie Polski... czytaj dalej » Grając w przewadze Legia nie potrafiła stwarzać sobie sytuacji. Co więcej, nie była nawet w stanie przejąć na dobre inicjatywy.

Co prawda w 64. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Jose Kante, wprowadzony na boisko kilka chwil wcześniej w miejsce Waleriana Gwilii, ale była ona dziełem przypadku i niefrasobliwości środkowych obrońców Rakowa. Napastnik z Gwinei nieczysto jednak trafił w piłkę, a kapitalną paradą popisał się wychowanek Legii Jakub Szumski, zbijając futbolówkę na słupek.

Pekhart znów skuteczny

Odczuwający trudy meczu gospodarze w końcówce cofnęli się pod własne pole karne, a mistrzowie Polski postanowili grać skrzydłami. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu na boisko Filipa Mladenovicia i debiutującego w Legii Bartosza Kapustki.

Szczególnie wiele działo się po prawej stronie, gdzie obecni byli Michał Karbownik oraz Luquinhas. To właśnie Brazylijczyk w 84. minucie zacentrował płasko w pole karne, tam w efektowny sposób podanie przedłużył Maciej Rosołek, a nogę do piłki przystawił Pekhart, kierując ją do pustej bramki.

Raków nie potrafił już skutecznie odpowiedzieć.



Raków Częstochowa – Legia Warszawa 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Tomas Pekhart (16-głową), 1:1 Patryk Kun (50), 1:2 Tomas Pekhart (84).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Maciej Wilusz, Vladislavs Gutkovskis, Igor Sapała, David Tijanic. Legia Warszawa: Luis Rocha, Tomas Pekhart, Filip Mladenovic, Luquinhas.

Czerwona kartka za drugą żółtą - Raków Częstochowa: Maciej Wilusz (45+3).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 1 985.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Kamil Piątkowski, Tomas Petrasek, Maciej Wilusz - Fran Tudor, Igor Sapała, Petr Schwarz, David Tijanic (85. Giannis Papanikolaou), Patryk Kun - Marcin Cebula (79. Andrzej Niewulis), Vladislavs Gutkovskis (77. Sebastian Musiolik).

Legia Warszawa: Artur Boruc - Michał Karbownik, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk (46. Mateusz Wieteska), Luis Rocha (57. Filip Mladenovic) - Luquinhas, Domagoj Antolic (75. Bartosz Kapustka), Bartosz Slisz, Walerian Gwilia (57. Jose Kante), Maciej Rosołek - Tomas Pekhart (87. Andre Martins).