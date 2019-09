Gwiazdor Anglików ofiarą rasistowskiego ataku. "Na Wembley nie ma miejsca na dyskryminację"

Jak poinformował portal Sky Sports, jeden ze stewardów usłyszał rasistowskie okrzyki skierowane pod adresem Sterlinga z sektora, na którym zasiadali kibice gości. Mężczyzna szybko został zatrzymany przez służby porządkowe, a następnie przekazany policji. Ta potwierdziła, że rzeczywiście doszło do aresztowania pod zarzutem publicznego znieważenia. Po przesłuchaniu podejrzany został wypuszczony na wolność. Nie wiadomo, czy i jakie konsekwencje go czekają.

- Możemy potwierdzić, że osoba zajmująca miejsce w sektorze gości, została wyłapana i tymczasowo aresztowana za dyskryminację rasową podczas meczu Anglia - Bułgaria. Na stadionie Wembley nie ma tolerancji dla antyspołecznych zachowań i przejawów dyskryminacji, a każdy zatrzymany zostanie przekazany policji - powiedział rzecznik prasowy Football Association.

W przeszłości Sterling wielokrotnie padał ofiarą ataków rasistowskich. Po raz ostatni w marcu podczas wyjazdowego spotkania eliminacyjnego z Czarnogórą. 24-latek zaapelował wówczas o reakcję do przedstawicieli Czarnogórskiego Związku Piłki Nożnej, a UEFA nałożyła na krajową federację karę w wysokości 17 tysięcy funtów oraz zamknęła stadion w Podgoricy na kolejny mecz.

W październiku Anglicy zagrają z Bułgarią na wyjeździe po raz pierwszy od czasu swojego zwycięstwa w Sofii we wrześniu 2011 roku. Wówczas także doszło do rasistowskiego skandalu - gdy przy piłce był Ashley Young, część kibiców naśladowała odgłosy wydawane przez małpy. Bułgarską federację kosztowało to 34 tys. funtów.

Stadion w Sofii częściowo zamknięty

Co ważne, Stadion Narodowy im. Wasiła Lewskiego będzie w trakcie meczu z wyspiarzami częściowo zamknięty. Powód? Przejawy rasizmu, do których doszło podczas przegranego w czerwcu starcia z Czechami. Bułgarski związek musi zamknąć obiekt przynajmniej dla pięciu tysięcy fanów, a ponadto wywiesić baner z napisem "#RównaGra" ("#EqualGame").