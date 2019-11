Rozdzielali ich koledzy z reprezentacji. Sterling odsunięty od składu Anglii

- Pytajcie Mike'a Rileya i jego ludzi, nie mnie - tak zareagował Pep Guardiola na pytanie o to, czy sędzia podjął słuszną decyzję, nie dyktując rzutu karnego dla Manchesteru City. - Zapukajcie do nich, zadzwońcie, może wam powiedzą, dlaczego raz odgwizdane jest zagranie ręką, a raz nie - grzmiał menedżer The Citizens.

Obaj piłkarze prawie rzucili się sobie do gardeł podczas niedzielnego szlagieru ligi angielskiej Liverpool - Manchester City (3:1). Była 87. minuta, gdy Gomez, zawodnik The Reds, odepchnął rywala. Sterling, reprezentujący barwy City, próbował się zrewanżować. Reprezentanci Anglii mieli sobie dużo do powiedzenia.



Następnego dnia spotkali się na zgrupowaniu. Według miejscowych mediów między Sterlingiem i Gomezem doszło do ostrej dyskusji na stołówce. Pozostali obecni tam kadrowicze, widząc zaogniającą się sytuację, rozdzielili piłkarzy Manchesteru City i Liverpoolu.

Sterling przeprosił i został ukarany

Jak podała gazeta "The Daily Telegraph", Sterling przeprosił Gomeza i kolegów za swoje zachowanie. To nie wystarczyło, żeby uniknąć kary nałożonej przez selekcjonera Garetha Southgate'a.

Źródło: PAP/EPA Joe Gomez (z lewej) i Raheem Sterling



"The Football Association potwierdza, że Raheem Sterling nie będzie brany pod uwagę w czwartkowym meczu eliminacji Euro 2020 przeciwko Czarnogórze z powodu zajścia w ośrodku St George's Park. Piłkarz pozostanie jednak z zespołem" - poinformowała w oświadczeniu angielska federacja.



Liverpool lepszy od mistrzów Anglii. Nie obyło się bez dużych kontrowersji Kapitalne... czytaj dalej » "Jednym z wyzwań, ale i naszą mocną stroną było to, że potrafiliśmy oddzielić rywalizację klubową od tej reprezentacyjnej. Niestety, po niedzielnym meczu emocje wciąż były ogromne. Decyzja została podjęta za zgodą całej drużyny. Najważniejsze jest teraz to, by skupić się na czwartkowym spotkaniu" - dodał Southgate.



Sterling przyznał, że stracił panowanie nad sobą. "W naszym sporcie emocje bywają ogromne. Jestem mężczyzną i przyznaję, że w tej sytuacji mnie poniosło. Obaj rozumiemy, że to było 5-10 sekundowy incydent, ale nie wyolbrzymiajmy go. Skoncentrujmy się na czwartkowym meczu" - napisał w mediach społecznościowych gracz mistrzów Anglii.

Skuteczny w eliminacjach Euro 2020

Brak Sterlinga to spore osłabienie reprezentacji Anglii. W eliminacjach do tej pory strzelił osiem goli. Nie wiadomo, czy wróci do składu na niedzielny, ostatni mecz - z Kosowem.



Drużyna pod wodzą Southgate'a jest bliska awansu do Euro 2020. W tabeli grupy A prowadzi z dorobkiem 15 punktów. Drugie miejsce zajmują Czesi - 12 pkt., trzecie - Kosowo - 11 pkt. Na turniej pojadą dwie najlepsze ekipy.