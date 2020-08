"Powiem wam, czemu spudłował". Tajemnica Sterlinga rozwiązana?

Kluby Premier League wróciły do treningów, aby jak najlepiej przygotować się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Treningi odbywają się m.in. piłkarze Manchesteru City.

Była 86. minuta. W tym momencie The Citizens przegrywali na Estadio Jose Alvalade z Lyonem 1:2. Gabriel Jesus zagrał płaską piłkę z prawej strony pola karnego. Futbolówka trafiła pod nogi Sterlinga, który, będąc na piątym metrze, miał przed sobą już tylko pustą bramkę. Przestrzelił, a chwilę później rywale trafili na 3:1, rozstrzygając sprawę awansu.

Koszmar Guardioli znów o sobie przypomniał Historia potyczek... czytaj dalej » Bez wątpienia było to jedno z największych pudeł w karierze Sterlinga. Być może w ogóle największe. Po spotkaniu sytuacji tej na gorąco nie chciał komentować Pep Guardiola. Rzucił tylko krótko, że "takie zdarzenia są częścią piłki nożnej".

"Za mocno"

Z próbą wyjaśnienia powodu zmarnowania tak dogodnej sytuacji zmierzył się za to Lineker.

- Wydawało się, że Sterling lepszej okazji nie mógł sobie wyobrazić. Skończyło się na tym, że nie będzie on dziś dobrze spał. Powiem wam, czemu spudłował: po prostu zbyt mocno chciał kopnąć piłkę – mówił Lineker zaraz po zakończeniu meczu.

- Kiedy znajdujesz się w takiej pozycji, największym zagrożeniem jest to, że przystawisz stopę za bardzo pod piłkę, szczególnie jeśli ona nawet lekko się podbije. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że poszybuje ona nad poprzeczką. Jeśli zdołasz wyważyć siłę, praktycznie nie masz szans, by przestrzelić – dodał były napastnik reprezentacji Anglii, który obecnie jest prezenterem stacji BT Sport.

Idealnym podsumowaniem wpadki Sterlinga była reakcja ekspertów CBS Sports Jamiego Carraghera i Micaha Richardsa. Od euforii do niedowierzania w ułamku sekundy.