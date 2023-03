Były kadrowicz podpisał kontrakt z Wisłą. "To duży sukces"

- Cieszę się, że zostaję w Wiśle Płock. Jestem wdzięczny klubowi i kibicom za kredyt zaufania. Dlatego od początku mojej przygody w Płocku staram się dawać z siebie wszystko, bo czuję duże wsparcie - powiedział po przedłużeniu kontraktu do 2025 roku Rafał Wolski.



Wolski zostaje w Płocku