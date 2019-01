Wisła ma nowego prezesa. "Nie zamierzamy uciekać od odpowiedzialności"

"To wszystko, co się dzieje, jest mało poważne". Wisła...

- Sytuacja finansowa spółki akcyjnej jest bardzo trudna i jako zarząd TS Wisła nie zamierzamy uciekać od odpowiedzialności. Zaufaliśmy za mocno osobom, które sprawowały władze w spółce akcyjnej. Od pewnego momentu działaliśmy tak, aby pozyskać nowego właściciela - ogłosił nowy szef klubu.

Ma świadomość, że będzie miał ręce pełne roboty. - Naszym celem jest przygotowanie spółki do sprzedaży w najbliższym czasie. Mamy świadomość, że popełniono wiele błędów i potrzebna jest pokora. Jesteśmy zdeterminowani. Chcemy być transparentni. Chcemy, aby wszyscy byli skoncentrowani na nowym otwarciu i żeby Wisła nie upadła - zapowiedział prezes.

Przyznał, że klub prowadzi negocjacje z dwoma nowymi, potencjalnymi inwestorami. - Chcemy, żeby wszystko odbywało się profesjonalnie - zapewnił.

32-letni Wisłocki był wcześniej członkiem zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków (od 27 czerwca ubiegłego roku) i dyrektorem zarządzającym akademią piłkarską Białej Gwiazdy.

Źródło: Newspix Rafał Wisłocki (z prawej) objął rządy w Wiśle

Nie spełnili warunku

Do 22 grudnia ubiegłego roku prezesem piłkarskiej spółki była Marzena Sarapata, ale wraz z wiceprezesem Danielem Gołdą oraz radą nadzorczą podała się do dymisji, gdy większościowy pakiet - 60 procent akcji - przejął zarejestrowany w Luksemburgu fundusz Alelega, którego właścicielem jest Vanna Ly, francuski biznesmen pochodzenia kambodżańskiego, a pozostałe 40 procent udziałów trafiło do angielskiego funduszu Noble Capital Partner, reprezentowanego przez Szweda Matsa Hartlinga.



Wisła Kraków zawieszona. Klub nie może grać w ekstraklasie W kwestii Wisły... czytaj dalej » Nowi właściciele powołali na stanowisko tymczasowego prezesa Wisły SA Adama Pietrowskiego, ale nie spełnili warunku, który miał domknąć transakcję, czyli nie dokonali przelewu 12,2 mln złotych. Pieniądze te miały iść na spłatę najpilniejszych długów.



Ponieważ poprzedni właściciel piłkarskiej spółki, Towarzystwo Sportowe Wisła, nie otrzymał w umówionym czasie potwierdzenia przelewu, 2 styczna wydano komunikat, że unieważnia się umowę sprzedaży, a właścicielem 100 procent akcji Wisły SA ponownie stało się Towarzystwo.



- Mieliśmy bardzo duże wątpliwości w sprawie panów Ly i Hartlinga. Zgłaszały się jednak do nas osoby, które potwierdzały ich wiarygodność. Do transakcji nie doszło, warunki umowy nie zostały spełnione - tłumaczył w piątek Wisłocki.

Zawieszona licencja

W czwartek Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła zawiesić Wiśle Kraków SA pozwolenie na występy w najwyższej klasie ze względu na niejasną sytuację prawną klubu oraz w związku z licznymi naruszeniami postanowień Podręcznika Licencyjnego.



Wisła, po 20 kolejkach z dorobkiem 29 punktów, zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy.