Rafał Gikiewicz bohaterem derbów Berlina. Zatrzymał chuliganów swojego klubu

Efektowny obrót, wyprzedzenie i wykończenie. "Nieprawdopodobny gol" Lewandowskiego Gol Roberta... czytaj dalej » To był historyczny dzień w stolicy Niemiec. Po raz pierwszy doszło bowiem do derbów pomiędzy Unionem a Herthą w Bundeslidze. Starcie zapowiadano jako mecz podwyższonego ryzyka. Na początku drugiej połowy spotkanie zostało na kilka minut przerwane, bowiem z sektora zajmowanego przez kibiców gości na murawę poleciały race.

Wynik został rozstrzygnięty dopiero w 90. minucie. Union wygrał 1:0 po golu z rzutu karnego Sebastiana Poltera. Kibice beniaminka oszaleli z radości, ale po końcowym gwizdku nikomu nie było do śmiechu.

Reakcja Gikiewicza

Na boisku pojawiła się grupa zamaskowanych chuliganów. Byli to fani gospodarzy, którzy ruszyli w stronę miejsc zajmowanych przez przyjezdnych. Musieli interweniować piłkarze. Jednym z najaktywniejszych był Rafał Gikiewicz. Bramkarz Unionu zareagował zdecydowanie, nakazując pseudokibicom powrót na trybuny. Polecenia Polaka poskutkowały, bo kibice opuścili murawę.



Union Berlin ultras on their way to confront Hertha Berlin fans are... encouraged not to... by the Union Berlin players, led by goalkeeper Rafał Gikiewicz pic.twitter.com/yXV6kK6aFt — James Nalton (@JDNalton) November 2, 2019

Dzięki postawie Gikiewicza nie doszło do zamieszek, a skończyło się jedynie na strachu. Bramkarz został okrzyknięty bohaterem samego meczu, jak i wydarzeń po jego zakończeniu.

Po 10 kolejkach Bundesligi Union zajmuje 13. miejsce w tabeli. Hertha jest dwie lokaty wyżej.