Polski bramkarz wyręczył służby i sam pobiegł po nosze dla ciężko kontuzjowanego kolegi

Augsburg kończył sezon spotkaniem na swoim boisku. W trakcie pierwszej połowy niebezpieczny upadek po starciu z piłkarzem gości Jessikiem Ngankamem zaliczył Niklas Dorsch. Pomocnik gospodarzy nie był w stanie podnieść się z murawy.

Z perspektywy bramki wszystko dobrze widział Gikiewicz, który najwyraźniej bardzo przejął się sytuacją. Widząc lekką opieszałość w działaniu, postanowił nie zwlekać, udał się w kierunku służb medycznych i przejął od nich nosze, z którymi potem ruszył w kierunku kontuzjowanego kolegi.



Rafal Gikiewicz carries a stretcher on the pitch for his teammate Niklas Dorsch of Augsburg during the Bundesliga match between FC Augsburg and Fürth at WWK-Arena on May 14, 2022 in Augsburg, Germany.



Photos by Alexander Hassenstein / Getty Images#fca#fcaugsburg#gikiewiczpic.twitter.com/uhVzNfsCXi — ALEXANDER HASSENSTEIN (@hassensteinalex) May 14, 2022





"Kto kłamie?". Lewandowski i dyrektor Bayernu dali Niemcom do myślenia Była oferta... czytaj dalej » Po kilku chwilach służby medyczne zaopiekowały się pomocnikiem, jednak Gikiewicz pomógł im również umieścić poszkodowanego zawodnika na noszach.

Kontuzja Dorscha okazała się być niestety poważna. Jak poinformował później rzecznik Augsburga, pomocnik doznał złamania obojczyka.

Komplet minut

Augsburg zakończył sezon na bezpiecznym 14. miejscu. Gikiewicz dodatkowo może pochwalić się tym, że zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty. Wpuścił 56 goli.

34-letni zawodnik do klubu z Bawarii przyszedł latem 2020 roku. Jego umowa obowiązuje do końca następnego sezonu.