Gikiewicz domaga się powołania do reprezentacji. "Taka powinna być hierarchia"

Gikiewicz ciągle liczy na powołanie do reprezentacji

Występ z orzełkiem na piersi jest jak dotąd dla 34-letniego bramkarza niespełnionym marzeniem. Wprawdzie po kontuzji Wojciecha Szczęsnego w maju 2019 roku Jerzy Brzęczek awaryjnie powołał go do reprezentacji, ale nie dał mu zagrać w meczach z Macedonią Północną i Izraelem.

Mimo to wydawało się, że będzie stałym bywalcem na zgrupowaniach reprezentacji. Tak się jednak nie stało. Regularnie pomijał go Paulo Sousa, nie umieścił go też w swoich pierwszych powołaniach Michniewicz.

"Rafał na pewno jest w tej grupie"

Selekcjoner Biało-Czerwonych gościł w sobotę w Monachium, gdzie z trybun obejrzał derby Bawarii pomiędzy Bayernem i Augsburgiem.

Źródło: Getty Images Trener Czesław Michniewicz na meczu Bayern - Augsburg

W akcji zobaczył trzech Polaków: Gikiewicza i Roberta Gumnego w barwach przyjezdnych oraz oczywiście Roberta Lewandowskiego w zespole Bawarczyków. Tuż przed spotkaniem wypowiedział się na temat szans "Gikiego" w reprezentacji.

- Sytuacja wydaje się klarowna na pozycji bramkarza. Mamy dwóch doświadczonych piłkarzy, dwóch perspektywicznych, ale nie wiemy, co będzie za pół roku. Musimy szeroką grupę zawodników obserwować i Rafał na pewno jest w tej grupie, też go obserwujemy - podkreślił Michniewicz przed kamerami Viaplay.

Bramkarz Augsburga, który do starcia z Bayernem aż osiem meczów ligowych zakończył bez straty gola, w sobotnie popołudnie skapitulował tylko raz. W 82. minucie szans z rzutu karnego nie dał mu Lewandowski.

Na wyższe niż 1:0 zwycięstwo Bawarczykom nie pozwolił Gikiewicz, który od "Bilda" dostał notę "2" (w skali od 1 do 6, gdzie 1 to klasa światowa). Najbardziej Polak zaimponował w 47. minucie, broniąc uderzenie głową "Lewego" oraz w końcówce, gdy w sytuacji sam na sam zatrzymał strzał Kingsleya Comana.

Źródło: Getty Images Gikiewicz nie dał postrzelać gwiazdom Bayernu

"Drągowski nie gra, ja gram"

Po meczu 34-letni bramkarz skomentował też kwestię swojej nieobecności w reprezentacji Polski. - Zagrałem 70. mecz z rzędu w Bundeslidze. Dla mnie argument, że ktoś jest młodszy i perspektywiczny, możesz rzucić za siebie i nogą przydeptać. Bartek Drągowski na dzień dzisiejszy nie gra (w Fiorentinie), ja gram i taka powinna być hierarchia. To, że jest ktoś perspektywiczny, to dzisiaj też w barwach Augsburga nie gra. Grają tylko najlepsi - stwierdził w rozmowie z dziennikarzem Viaplay.