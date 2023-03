Media: klub nie chce przedłużyć kontraktu z Gikiewiczem, ale może mu pomóc klauzula

Gikiewicz jest piłkarzem Augsburga od 2020 roku. W barwach ekipy z Bawarii, tylko na poziomie Bundesligi, rozegrał 86 spotkań, zachowując przy tym 21 czystych kont. W tym sezonie opuścił jedynie cztery mecze ze względu na kontuzję. Gorąco w Monachium. Rywale dogonili Bayern Sobotnia porażka... czytaj dalej »

Siedem występów ma uratować Gikiewicza

Choć Polak jest ważną postacią w zespole, to jego przyszłość nie jest jeszcze znana. Kontrakt golkipera obowiązuje bowiem do końca czerwca 2023 roku i, jak podają dziennikarze "Kickera", klub wcale nie zamierza go przedłużać. Powodem ma być zaawansowany wiek zawodnika.

Co ciekawe, wcale nie oznacza to, że 35-latek znajduje się na straconej pozycji, albowiem umowa piłkarza może zostać automatycznie przedłużona o kolejny rok.

Będzie to możliwe dzięki specjalnej klauzuli, a warunkiem koniecznym do jej wypełnienia jest rozegranie odpowiedniej liczby meczów. W tym przypadku jeszcze siedmiu w Bundeslidze.

Jeśli Polaka będą omijać urazy, to zadanie wcale nie powinno być trudne. Do zakończenia rozgrywek w sezonie 2022/23 pozostało bowiem aż 12 kolejek. W najbliższej ekipa Gikiewicza zmierzy się u siebie z Werderem Brema (sobota, 4 lutego, 15.30).