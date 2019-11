Polski bramkarz, który zatrzymał chuliganów, dostał nietypową propozycję pracy

Media: Guardiola na krótkiej liście kandydatów na trenera Bayernu Tygodnik "Sport... czytaj dalej » Spotkanie odbyło się 2 listopada na stadionie Unionu. Gospodarze wygrali 1:0. Gdy po ostatnim gwizdku sędziego nagle na murawę usiłowała się wedrzeć grupa zamaskowanych pseudokibiców Unionu, Gikiewicz jako pierwszy zareagował. Podbiegł do nich i gestami oraz okrzykami zmusił ich do wycofania się na trybuny.



"Polska firma ochroniarska zaproponowała mi kontrakt marketingowy. Ale to nie moja branża. Zajmowałem się kupnem mieszkań i w ten sposób chcę zadbać o to, żeby moje dzieci nie miały w przyszłości kłopotów finansowych" - powiedział 32-letni bramkarz na łamach gazety "Sport Bild".



Były zawodnik m.in. Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław dodał, że wydarzenia z derbów Berlina nie były dla niego szokujące. - W Polsce jest pod tym względem o wiele gorzej niż w Niemczech. To jest chore - zaznaczył.

"Pokazałem im bramę"

- Byłem pewny, że moi kibice nie zrobią mi krzywdy. Było widać, że niemieccy zawodnicy stoją i boją się zareagować bardziej impulsywnie, więc podbiegłem i pokazałem im bramę do wejścia na trybunę z powrotem - wyjaśnił Gikiewicz na antenie TVN24.