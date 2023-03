Gikiewicz krytykowany za prowokacje. "To nie jest impreza urodzinowa dla dzieci"

Ryżem w trenera. Bo nie mogą mu wybaczyć Thomas Reis w... czytaj dalej » W sobotnim meczu 23. kolejki Bundesligi Augsburg pokonał u siebie Werder 2:1. W ekipie gospodarzy po 90 minut rozegrali Gikiewicz i obrońca Robert Gumny.

Po spotkaniu uwaga niemieckich mediów skupiła się przede wszystkim na zachowaniu polskiego bramkarza.

"Po raz kolejny dopuścił się prowokacji" - napisał na stronie internetowej magazyn "Kicker".

Chodzi o gest Gikiewicza, który po końcowym gwizdku odwrócił się do fanów gości z Bremy, którzy wygwizdywali go w trakcie meczu, i wymownie przyłożył palce do ucha.

"Gikiewicz lubi robić show"

Zachowanie Polaka nie spodobało się także niektórym piłkarzom Werderu. Choćby Friedl miał sporo do powiedzenia Gikiewiczowi. Obu na boisku trzeba było rozdzielać.

- Jesteśmy na meczu Bundesligi. To nie jest impreza urodzinowa dla dzieci - oświadczył kapitan Werderu cytowany przez "Kicker". Zaznaczył, że gwizdy kibiców drużyny przeciwnej to rzecz normalna i zawodowy piłkarz powinien umieć poradzić sobie z taką sytuacją.

- Gikiewicz lubi robić show. Jest kilku zawodników, którzy chcą budować wizerunek właśnie w taki sposób - skomentował Mitchell Weiser, inny piłkarz Werderu.

Źródło: Imago Zachowanie Gikiewicza wywołało wiele emocji

Gikiewicz na antenie Sky Sport wyjaśnił, że jego napięte relacje z kibicami Werderu spowodowane są obraźliwymi wiadomościami, które od nich otrzymywał w mediach społecznościowych. - Drażni mnie, że moja rodzina jest obrażana. Jeśli dostanę jakieś pogróżki, na pewno pozwę do sądu kilka osób - zapowiedział.

35-letni bramkarz reprezentuje barwy Augsburga od 2020 roku. Jego kontrakt wygasa po zakończeniu obecnego sezonu, w którym do tej pory wystąpił w 19 ligowych meczach.

W tabeli Bundesligi Augsburg zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 27 punktów. Prowadzi broniący tytułu Bayern Monachium (49 pkt).

MECZE 23. KOLEJKI:

VfB Stuttgart - Bayern Monachium 1:2

Union Berlin - FC Koeln 0:0

FSV Mainz - Hoffenheim 1:0

Borussia M-gladbach - Freiburg 0:0

Bochum - Schalke 0:2

Augsburg - Werder Brema 2:1

Borussia Dortmund - RB Lipsk 2:1

niedziela

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt