Piłkarz Legii z wybitymi zębami pochwalił się szerokim uśmiechem

Do zdarzenia doszło w 62. minucie meczu w Zabrzu. W narożniku swojej połowy boiska obrońca Legii próbował odebrać piłkę napastnikowi gospodarzy Anthony'emu van den Hurkowi. Gracz z Curacao zastawił się, po czym wymierzył rywalowi mocny cios łokciem w twarz. Augustyniak padł na murawę, a za chwilę mógł z niej podnieść swoje dwa zęby.

Źródło: Newspix Rafał Augustyniak w meczu z Górnikiem Zabrze stracił dwa zęby

"Zęby stanęły w gardle, był problem ze złapaniem oddechu"

Wielkie emocje w Zabrzu. Klasyk dla Legii Legia Warszawa w... czytaj dalej » Sędzia Bartosz Frankowski zinterpretował uderzenie jako niezamierzone i ukarał napastnika Górnika ledwie żółtą kartką.

- Mamy teraz gremlina w drużynie. Rafał wygląda teraz bardzo fajnie, na pewno coś mu wprawimy, ale jeszcze nie wiemy, jakiego koloru – skwitował żartobliwie całe zdarzenie na antenie Canal Plus Sport Artur Jędrzejczyk. - Wydaje mi się, że sędzia sam nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Jeśli uderza przeciwnika i wybija mu dwa zęby, to dla mnie jest to czerwona kartka - dodał jeden z kapitanów warszawskiej drużyny.

Sytuacja była jednak poważna. Dzień po meczu agent Augustyniaka Daniel Weber poinformował, że wybite zęby początkowo utknęły piłkarzowi w gardle, utrudniając złapanie oddechu.



Wybite zęby Augusta to dzisiaj dyskusje o kolorze kartki, trochę śmiechu ze zdjęć etc., ale szczęście w nieszczęściu, że nie doszło do gorszej sytuacji, bo jakby to nie brzmiało wybite zęby stanęły Rafałowi w gardle i przez moment był problem ze złapaniem tlenu — Daniel Weber (@dweberINN) March 5, 2023





Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Augustyniak z opatrunkiem w ustach dokończył sobotni mecz, a już na wtorkowym treningu Legii pojawił się już z nowym zestawem jedynek, czym klub pochwalił się w mediach społecznościowych.



Wróciły!



Fot. @PartykaJanuszpic.twitter.com/xe7heY7TBk — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) March 7, 2023

Po zwycięstwie 1:0 w Zabrzu Legia wciąż jest wiceliderem. Do prowadzącego w tabeli ekstraklasy Rakowa Częstochowa traci jednak aż dziewięć punktów. Z kolei nad trzecim Lechem Poznań ma siedem punktów przewagi.