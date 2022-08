Holender wściekły na Barcelonę. "To mafia i trzeba ich ukarać"

Utalentowany pomocnik z czasem miał zostać z jednym z filarów Barcelony, gdy przechodził do tej drużyny z Ajaxu Amsterdam w 2019 roku za 86 milionów euro. Zamiast tego jest wypychany z hiszpańskiego klubu, który mimo potężnych kłopotów finansowych nie oszczędza na rynku transferowym. Ponad 150 mln euro w tym okienku wydano tylko na tercet Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, choć tego ostatniego nie można było nawet zarejestrować w ligowych rozgrywkach przed pierwszą kolejką. Przerwana niesamowita seria Lewandowskiego W Bayernie Robert... czytaj dalej »

Skaza na klubie

Prezydent Barcelony Joan Laporta kosztowne wydatki starał się zrównoważyć, sprzedając część przyszłych wpływów z tytułu praw telewizyjnych oraz udziały w Barca Studios. To jednak nie wystarczyło, by zgłosić do ligi wszystkich pozyskanych latem piłkarzy.

Od kilku tygodni trwa też nieprzyjemna saga z udziałem de Jonga, którego Duma Katalonii jest gotowa poświęcić dla ratowania budżetu. Holenderski pomocnik nie kwapi się jednak do odejścia, mimo ofert z Premier League. W Barcelonie zaproponowano mu więc obniżenie zarobków, a gdy i tego odmówił, zagrożono nawet wytoczeniem procesu sądowego.

- Nie można traktować ludzi w ten sposób - skomentował zachowanie szefów Barcy van der Vaart w wywiadzie dla stacji Ziggo Sport.

W sieci pojawiły się nawet nagrania kibiców obrażających gracza, który nie chce zgodzić się na zrezygnowanie z części pieniędzy.

- Frenkie zarabia za dużo? Gdy podpisuje się kontrakt, to potem się go wypełnia albo odchodzi na dobrych warunkach, ale tu tak nie jest. To mafia i trzeba ich ukarać - nie przebierał w słowach były reprezentant Holandii, cytowany również przez dziennik "AS".

Van der Vaart jest zdania, że takie działania pozostawią trwałą rysę na klubie z Camp Nou.

- Barca bardzo straciła na tej sytuacji. To świetny klub i każdy chce tam grać, ale odtąd będzie oceniana inaczej i dla mnie to hańba jeśli ktoś chce tam występować - dodał van der Vaart.

FC Barcelona w sobotę zainaugurowała ligowe rozgrywki bezbramkowym remisem z Rayo Vallecano. W najbliższą niedzielę zmierzy się z Realem Sociedad.