Odszedł z Legii, powalczy o Ligę Mistrzów

Lopes miał ważny kontrakt z Legią do końca obecnego roku. Podjęto jednak decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. To umożliwiło 30-letniemu Portugalczykowi dołączenie do nowego klubu, z którym związał się dwuletnim kontraktem.

"Piłkarz pomyślnie przeszedł niezbędne testy medyczne. Witamy w rodzinie AEK, życząc sukcesów" - napisano na oficjalnej stronie klubu.



Nadchodzące dni będą wielkim wyzwaniem dla AEK Larnaka. Na 12 lipca zaplanowano towarzyski mecz z APOEL-em Nikozja, a pięć dni później pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Midtjylland. Cypryjska liga rozpocznie się dopiero w ostatni weekend sierpnia.

Lopes nie jest jedynym nabytkiem zespołu z Larnaki. Z Arisu Saloniki dołączył 34-letni portugalski skrzydłowy Bruno Gama, z Goeztepe 28-letni bośniacki bramkarz Kenan Pirić, z Malagi 21-letni hiszpański obrońca Ismael Casas, a z Osasuny 36-letni hiszpański defensywny pomocnik Oier Sanjurjo.

Kapitanem zespołu jest inny były piłkarz Legii, już 35-letni Macedończyk Ivan Trickovski.

Lopes występował w Warszawie od sierpnia 2020 roku. Na Łazienkowską trafił z Cracovii za 150 tys. euro. W minionym sezonie zagrał w 44 meczach, strzelając siedem goli i notując trzy asysty.

W sezonie 2017/2018 był piłkarzem innego cypryjskiego klubu - Omonii Nikozja.