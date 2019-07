Gibraltarczycy nie boją się Legii. "Chcemy wygrać w Warszawie"

Europa FC, która we wstępnej rundzie wyeliminowała zespół Sant Julia z Andory, jest sklasyfikowana na 350. miejscu w klubowym rankingu Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) - o 289 pozycji niżej od Legii.



Tej różnicy nie udało się jednak zaznaczyć przed tygodniem na boisku. Wprawdzie to warszawski klub częściej atakował, ale był nieskuteczny. Co więcej, rywale również mieli swoje szanse, m.in. w 21. minucie, kiedy Liam Walker był bliski pokonania Radosława Majeckiego strzałem z dystansu.

- Sprawiliśmy wówczas niespodziankę. To była kwestia odpowiedniej taktyki i strategii. Chcemy powtórzyć to w Warszawie, aby efekt był podobny - powiedział trener Escobar na środowej konferencji prasowej.

"Nie planujemy grać tylko defensywnie"

Pierwszy mecz został rozegrany na sztucznej murawie. - Jesteśmy gotowi, aby przenieść się na naturalną nawierzchnię. Będziemy chcieli zagrać jak najlepiej potrafimy i wygrać w Warszawie. Nie planujemy tylko się bronić. Zagramy w ten sposób, aby mecz był ciekawy. Nie pokażemy od pierwszych minut swoich atutów - podkreślił Escobar.



Kapitan Europa FC zaprzeczył, jakoby zespół z Gibraltaru składał się głównie z amatorów.

- W 95 procentach nasz zespół to profesjonalni piłkarze. Ciężko przygotowywaliśmy się do tego meczu i mogę zapewnić, że damy z siebie wszystko - podkreślił Walker.



Zwycięzca tej pary w drugiej rundzie trafi na KuPS Kuopio lub FK Witebsk. W Finlandii gospodarze wygrali 2:0.