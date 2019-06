Benitez opuszcza Newcastle United. Chiny kuszą ogromnymi pieniędzmi

W minionym sezonie prowadzona przez Beniteza ekipa Srok pewnie utrzymała się w Premier League, zajmując 13. miejsce. Zarząd Newcastle United bardzo chciał przedłużyć wygasającą z końcem czerwca umowę z menedżerem.

Mourinho w gronie kandydatów

"Ciężko pracowaliśmy nad tym, by Rafa z nami został. Dojście do porozumienia nie będzie jednak możliwe" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.



It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.





Bukmacherzy typują, że największe szanse na objęcie posady zwolnionej przez Beniteza mają Garry Monk i Mark Hughes. Wysoko stoją również akcje… Jose Mourinho.

Wraz z Benitezem zespół United opuszczą jego współpracownicy: Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez i Mikel Antia.

Bajeczna umowa z Chin?

59-letni Hiszpan prowadził Newcastle United od marca 2016 roku i awansował z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Wcześniej Benitez był szkoleniowcem m.in. Realu Madryt, Napoli, Liverpoolu i Valencii. W 2005 roku triumfował z The Reds w Lidze Mistrzów.

Według Sky Sports News, Benitez otrzymał bajeczną ofertę z Chin. Przez rok miałby zarobić aż 25 milionów funtów. Faworytem do sprowadzenia hiszpańskiego szkoleniowca jest Dalian Yifang, ale zainteresowanie mają ponoć wykazywać również Shanghai SIPG oraz Guangzhou Evergrande.